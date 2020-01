BISS SE REUNIÓ CON AUTORIDADES DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

El intendente de Rawson, Damián Biss, recibió en su despacho al subjefe de la delegación local de la Prefectura Naval Argentina, prefecto César Insaurralde, con quien acordó llevar adelante un plan de trabajo para fortalecer la relación entre ambas instituciones.

El Ejecutivo afianzará la comunicación con la entidad para hacer del Puerto de Rawson una zona más segura, ordenada, y representativa. El sector ya está siendo revalorizado con la inauguración del Museo del Puerto y la habilitación, en breve, del Predio Ferial.

Del encuentro también participaron el secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Carlos Gazzera; y el director de Defensa Civil, Raúl Curín. Al término del mismo, el intendente capitalino puntualizó: “El municipio estuvo ausente en los últimos años. El puerto tiene un gran nivel de contaminación, basura depositada en varios sectores del barrio, en el mismo muelle y hay desorden en el estacionamiento. Esto lo genera un Estado que no regula y no marca los mínimos códigos de convivencia”.

Con Insaurralde, señaló, “acordamos empezar a partir de esta semana, teniendo en cuenta que vamos a desplegar una mayor actividad en ese sector con una feria en el predio que era de Obras Públicas de provincia y que el municipio recuperó hace algunos años”.

El trabajo también apunta a “generar concientización con quienes están comercializando productos de mar, por el tratamiento de los residuos, y para que no se generen malos olores. Habrá una mayor presencia de la Secretaría de Ambiente municipal, del personal de Obras Públicas para hacer una limpieza más profunda, e inspectores”.

El objetivo de acentuar la presencia municipal en el sector “apunta a ordenar el puerto. La temporada de verano ya está en marcha, hay mucha actividad, simplemente nuestra idea es contribuir, para hacer un lugar más ameno para el turista y para aquellas personas que van a comprar productos de mar”, dijo Biss.

Con Provincia

El intendente informó que “conversamos con el ministro de Ambiente Eduardo Arzani y nos comunicó que ya había tenido una reunión con Prefectura para comenzar a trabajar en un tema que los trabajadores de la pesca vienen reclamando hace muchísimo tiempo, que es armar un plan de manejo ambiental y de seguridad del muelle”.

Biss también tendrá una reunión de trabajo con el secretario de Pesca Adrián Awstin. “Si bien el municipio no tiene injerencia sobre el muelle, pero está dentro del ejido de Rawson y nos interesa que se vaya ordenando, pretendemos una mejor administración y que el trabajador esté más cómodo a la hora de realizar su tarea, además de un mayor control y más que nada contribuir al mejoramiento de la zona. Hubo un desmanejo de los residuos durante los últimos tiempos, lo que va en desmedro de la actividad turística y comercial”.

El puerto “es un sector de la ciudad muy importante por su impronta turística, por toda la riqueza natural que tiene y que no fue explotado en su mayor esplendor por la ausencia del Estado, por lo menos municipal, en los últimos años».

Seguridad y ambiente

Por su parte el segundo jefe de la delegación Rawson de la Prefectura Naval Argentina, César Insaurralde, manifestó que en la reunión “se logró un avance hacia la parte ambiental y de seguridad. Hay buena intención de que mejore la zona de playa y el puerto”.

Insaurralde señaló que “es necesario trabajar desde nuestra área en lo ambiental y lo que generan los barcos y el municipio con su aporte. Quedamos en contacto para ir viendo cómo mejorar y corregir detalles a lo largo de la temporada”.