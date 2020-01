SON 15 MIL ESTATALES QUE PERCIBEN ENTRE 40 MIL Y 65 MIL PESOS

Desde el Poder Ejecutivo de Chubut se ha insistido, en reiteradas oportunidades, con las imposibilidades que existen actualmente para hacer frente a los sueldos de los empleados de la Administración Pública provincial de manera regular. Como consecuencia de esto, hace ya varios meses que los haberes se están depositando de manera escalonada.

La novedad ahora es que el sábado van a percibir sus salarios aquellos trabajadores que estén en el segundo rango, que son los que cobran entre 40.001 y 65.000 pesos. Cabe aclarar que esto alcanzará a unos 15.770 empleados, y significa una erogación por parte del Gobierno de más de 760 millones de pesos. De esta manera, recién el 25 de enero se va a concretar el pago para los dos primeros rangos de la Administración Pública, quedando otros dos pendientes.

Esto fue ratificado en la víspera por el propio ministro de Economía y Crédito Público de Chubut, Oscar Antonena. Previo a esta confirmación, el funcionario había hecho hincapié en los problemas que atraviesa actualmente la Provincia. Además, insistiendo en la crisis económica y financiera, afirmó que todavía no hay fecha definida para el depósito de los salarios de los trabajadores estatales del tercer y cuarto rango.

Búsqueda de financiamiento

“Ya se pagó el primer rango. El pago del aguinaldo nos desfasó. El gobierno tuvo que afrontar ese pago, que ya se canceló en su totalidad”, justificó el ministro de Economía y Crédito Público de Chubut. Además, precisó que actualmente está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizando gestiones para conseguir financiación y así poder cancelar los depósitos para toda la masa salarial y también para intentar mejorar el funcionamiento del Estado.

“Estamos afrontando una crisis eso es lo que hay que tener en claro. No tenemos el dinero para hacer frente a los pagos. Es difícil pero es la realidad. No está el dinero. En la medida en que el dinero esté, se va a pagar”, enfatizó Antonena en una entrevista con Radio Chubut.

Además, hizo referencia a que la idea es poder generar más ingresos genuinos, ya que reconoció que “estamos en un proceso de estancamiento e inflación. En los últimos meses hemos tenido asistencia para el pago de los salarios y aumentamos el déficit”.

“Como hemos cumplido con el primer rango, vamos a afrontar el segundo rango el día viernes”, confirmó, agregando respecto al resto de los rangos que no puede confirmar una fecha aún: “Veremos que ocurre en las próximas semanas”, manifestó.

Pago de deuda y cláusulas gatillo

En tanto, en diálogo con Radio 3 de Trelew, Antonena recordó que “el lunes cancelamos una letra de 600 millones de pesos que fue tomada en su momento para pagar un rango. Esto es parte de la crisis nacional y provincial y no queda otra que paliar el día a día”.

Al ser consultado sobre las clausulas gatillo adeudadas y cuándo podrían realizarse los pagos, remarcó que “trabajamos con cautela y cumpliendo en la medida que podemos. Todavía no se pude confirmar, estamos trabajando en eso”.