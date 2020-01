RECHAZARÁN LOS RETIROS VOLUNTARIOS Y LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS

Los diputados del Frente Patriótico anticiparon que no acompañarán la iniciativa que pretende aprobar el gobernador Mariano de Arcioni este jueves. Los legisladores justicialistas se reunieron este fin de semana en la cordillera y allí acordaron la estrategia a seguir.

El diputado Carlos Mantegna anticipó que el boque justicialista se opondrá a las jubilaciones anticipadas y los retiros voluntarios porque implicaría “transferir el problema del Poder Ejecutivo a la caja de jubilaciones”.

El sábado se reunieron en la cordillera seis de los ocho legisladores del Frente Patriótico para preparar las preguntas que le formularán este lunes al ministro de Economía, Oscar Antonena, a quien recibirán en la Legislatura a las 10 junto con los demás bloques.

Además de Mantegna, estuvieron presentes los diputados Adriana Casanovas, Mónica Sasso, Belén Baskovc, Rafael Williams y Mario Mansilla. Por motivos personales no asistieron a la cita, Carlos Eliceche ni Tatiana Goic. En la reunión se evaluaron las medidas que se conocieron en los últimos días.

Ni retiros, ni jubilaciones

Carlos Mantegna reconoció que aún no se conoce el proyecto formalmente, pero ante los detalles que circularon en los últimos días, advirtió que no apoyarán medidas que pongan en riesgo la caja de jubilaciones.

“Estamos a favor de los trabajadores y de defender la caja de jubilaciones. No estamos de acuerdo con las jubilaciones anticipadas porque es transferir el problema de un trabajador a la caja de jubilaciones. Si jubilas a una persona antes de tiempo no tiene más aportes, no pone la plata el Estado provincial, pero lo tiene que poner la caja. Se tienen que jubilar cuando cumplen 30 años de aportes y con la edad que corresponde”, sostuvo.