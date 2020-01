CRISIS POLÍTICA RECALETANDA: SE SUSPENDIÓ LA SESIÓN EXTRAORDINARIA POR FALTA DE GARANTÍAS, Y AL PARECER DE PLATA. DIPUTADOS LIBERADOS DE UN LEVANTAMANOS IMPOPULAR DESATÓ LA IRA DE ARCIONI. EL GOBERNADOR ACUSA A LA ALIANZA GOBERNANTE DE QUERER `ACOMODAR´ GENTE, Y LE CONTESTAN CON LA LISTA DE SUS PROPIOS AMIGOS Y FAMILIARES

Por Trivia Demir

Con la suspensión de la sesión extraordinaria que por decreto el gobernador Mariano Arcioni convocó para hoy, se tensa la cuerda de la gobernabilidad al máximo posible. Más allá de los enojos del Ejecutivo, para el Poder Legislativo no estaban dadas las condiciones para avanzar con la sesión por varias razones. En primer lugar la permanente confrontación que promueven desde las huestes de Arcioni no se condice con los intentos de diálogo de Sastre, un contraste de `modelos´ de gestión que en el fondo guarda una puja de egos y protagonismos personalísimos, difícil de conciliar. De hecho Sastre no estaría dispuesto a hacer ningún esfuerzo por facilitarle las cosas a Arcioni si no baja un poco su elevada autoestima, y el cinismo que puede destilar de un individualismo desmedido que lleva a conducir el gobierno como si se tratara de una empresa propia, dicen los observadores finos. Para Arcioni el momento es este, y poco y nada evalúa las medidas a tomar considerando su cuenta regresiva ya iniciada el 10 de diciembre pasado. Mientras que para Sastre lo mejor -políticamente hablando- está por venir. Tanto que renunció a su propia candidatura a gobernador para buscar consensos mejores para Chubut y esperar un nuevo turno para sí. De allí que la obstinación y la falta de diálogo del comodorense luego de haber utilizado una variopinta y multitudinaria alianza como trapolín para reelegir, se convierta literalmente en frustración, y no sólo de la fórmula, un sentimiento que estalla en puja de poderes.

Pelotazos en contra

Las condiciones en verdad no estaban dadas para sesionar, pero porque los principales actores de esta gestión hicieron casi todo mal.

Si bien Sastre negoció un levantamiento del paro, hay que decirlo que también lo ató a circunstancias extremadamente excepcionales que rayaron en la ilegitimidad como por ejemplo que los empleados solo trabajen tres horas y vuelvan al paro, y a un pago `anticipado´ que buscaba saltar parte del escalón del próximo viernes con lo que ponía al Ejecutivo en situación no sólo compleja para juntar el dinero, sino además exponiéndolo a la posibilidad de apurar los cobros cuando se trata de apremios propios.

Por otro lado, los empleados legislativos flexibilizaron su postura pero con algo más de coherencia negociadora. Hasta ayer accedían solo a levantar el paro si les depositaban el 50% de los haberes de diciembre, un requisito que al parecer el propio Ejecutivo no pudo cumplir, y a cambio el ministro de Economía no tuvo la mejor idea de tildar de `extorsión` y considerar hasta `antidemocrática´ la solicitud de cobrar sus atrasados haberes.

Como si faltara algún condimento picante en el desaguisado, los proyectos a tratar son además de impopulares, flojísimos de argumentos, porque tanto el achique del Estado que se pretende realizar como la paquetería de impuestazos, no posee claridad ni anexos de cuánto impactaría en la caja y en cuánto reduciría el actual déficit, que de hecho va cambiando de acuerdo a los recálculos de último momento. Con todo esto, los noveles diputados que aún no tuvieron ni la bienvenida oficial con la apertura que en general el gobernador realiza en marzo, y ya tienen más problemas y dilemas existenciales que los

televisivos y añejos “Perez García”, también recularon con la levantada de mano que se vendría y que tendría un costo de por si impactante para todo aquel que se imagine continuando su carrera política en la provincia.

Explotó Arcioni

Así las cosas y ya casi anoticiado del plantazo que se produciría en el Legislativo, Mariano Arcioni levantó presión y trató de «miserables» a los que «crean alianzas para ejercer cargos políticos». «A esos miserables yo no los quiero», enfatizó. El mensaje fue directo al corazón del Legislativo, donde se apunta la lupa de nombramientos de asesores y ayudantes varios. Un tema que se venía agitando desde fines del año pasado, cuando se empezaban a acordar pases a planta entre bloques y gremio, un clásico cada cuatro años que hace a la statu quo político difícil de desandar sólo a partir de un enojo. Por el contrario, el agite de munición gruesa para muchos marcó que el gobernador acusó un golpe fuerte con la suspensión de la Extraordinaria, seguramente el primero de la larga lista de desencuentros que vivirá en los próximos cuatro años si no se modifica el tono y se aprende el diálogo necesario para la gobernanza, anticipan los gurúes territoriales.

Así las cosas, ayer, el reproche del mandatario encarado con eufemismos no dejó claro si se trata de algo excepcionalmente inmoral que le pidieron, o si Arcioni se ofendió por los espacios de poder obvios que pretenden que se repartan los miembros de cualquier alianza política gobernante que se precie, acá o en la China, pero que para el escribano resultan “acomodos”.

Boomerang en el aire

La cosa así, mal enunciada o poco clarificada, provocó una cataratas de recordatorios en redes sociales sobre los nombramientos absolutamente inoportunos que hizo el propio Arcioni no sólo con amigos y vínculos directos de funcionarios, sino hasta con familiares propios, y no hace mucho, sino apenas un par de semanas. Desde los nombramientos de los hijos de su asesor dilecto Rafael Cambareri, Fabio como administrador del puerto de Comodoro, y Fernando, como secretario y chofer de Arcioni; hasta la propia sobrina del gobernador, Maria Aldana Rodriguez Vlk, nombrada en la secretaria general de Gobierno con rango de subsecretaria, y también a su pareja y sobrino político del gobernador, Leandro Cavaco como ministro de la Producción. En fin, se entiende que seguramente los opinadores de redes no dudan de la capacidad profesional de los familiares y amigos, pero si de la inconveniencia de tanto vínculo con el primer mandatario provincial y sobre todo del sentido de la oportunidad.

Como cuando en pleno achique y escalonamiento de sueldos, también Arcioni contratar al equipo de su amigo, Sergio Massa para asesorarlo sobre temas vinculados a la refinanciación de la deuda. Por este tipo de asesorías, el cobro de honorarios ronda entre el 0,5% y el 1% del total de la deuda que se refinancia. Y en ese momento Chubut tenía una deuda para refinanciar de u$s 1.200 millones, con lo cual el monto que se habrían llevado los asesores de su amigo, habrían oscilado entre los 6 y los 12 millones de dólares. Eso fue de entradita nomás, el 14 de abril de 2018, y fue la hija de Jorge Valentín Pitiot – ex intendente de Trelew e histórico dirigente justicialista de la provincia – quien lo confirmó y realizó un raid por Rawson escoltada por el economista Marcos Lavagna. Estas contrataciones directas con ganancias siderales para su principal amigo y padrino político, el diputado nacional Sergio Massa las ejecutó sin miserabilidad alguna el propio Arcioni. Algo que contó con lujo de detalles un medio de reconocida objetividad del Valle (Ver https://www.elchubut.com.ar/nota/2018-4-14-23-49-0-diputada-massista-confirmo-que-asesoran-a-chubut-para-refinanciar-la-deuda)

Quién ataja la crisis política

Más allá de la crónica de anecdotarios que todos los días engrosan la complejísima coyuntura provincial, la

realidad es que los chubutenses terminarán este mes con una certeza: además de crisis económica también se mantiene la crisis política. Porque si la alianza gobernante logró el triunfo fue a costa de la ilusión que vendió de que otro gobierno distinto a los dos años anteriores, podría ser posible. Esa ilusión se está haciendo añicos y el pueblo difícilmente se banque cuatro años sin ninguna esperanza a cambio. Un dato que quienes conducen no deberían perder de vista por tratarse el liderazgo sobre todo de generar empatía y confianza.

Como dice el politólogo Sergio Berensztein :

“Las crisis surgen como eventos o problemas puntuales que no fueron contenidos, encauzados o solucionados total o parcialmente en sus instancias iniciales mediante mecanismos formales o informales, existentes o diseñados ad hoc. El tiempo juega un papel central: cuanto más se demore en detectar y/o reaccionar adecuadamente a una crisis, mayor alcance tendrán sus consecuencias”. Ejemplos de desbarranques hay cientos, y siempre cabe uno más. Habrá que ver…