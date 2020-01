TRABAJADORES RECLAMAN SU SALARIO Y DENUNCIAN MALAS CONDICIONES LABORALES

Trabajadores del sector pediatría del Hospital Regional decidieron atender solo urgencias ya que reclaman por el no cumplimiento de sus salarios y por las malas condiciones de trabajo.

“No solo no cobramos el sueldo, sino que el Gobernador se da el gusto de decir que se van a congelar los salarios durante 6 meses, no sabemos cuándo ni cuánto vamos a cobrar. Tendríamos que haber cobrado hace un mes, todavía no tenemos fecha de pago de diciembre”, declaró Mara Márquez.

Márquez apuntó a las condiciones laborales que viven y detalló “no hay tomógrafo, inauguran un tomógrafo que no existe; a veces no hay reactivos para hacer análisis de laboratorio; un chiquito se cayó hace más de un año por el agujero del ascensor y el ascensor sigue sin funcionar”.

“El Hospital no tiene director médico, no hay reuniones de la dirección con los distintos jefes de los servicios para ver cómo se puede suplir esta falta de director médico”, dijo al tiempo que agregó que, se está desmantelando el hospital público y en ese sentido disparó “como no cobran, los trabajadores se van a ir al sector privado y esto apunta a desmantelar el hospital público, no sé si es a propósito o no”.