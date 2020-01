El anuncio de Arcioni de no cobrar su sueldo por seis meses, provocó una rápida reacción en las redes sociales, donde lo acusan de demagogo, le preguntan porque no renuncia a los gastos reservados que superan ampliamente su salario, e incluso un antiguo conocido del Gobernador, pidió que explique cómo se mantendrá los próximos meses, sin cobrar el sueldo y con el título profesional bloqueado por la función pública. No faltó el comentario parafraseando al propio Arcioni, que ironizó, “¿cómo no va a tener unos ahorritos?”.