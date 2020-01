AJEDREZ EN PLAYA UNIÓN

A cargo del Círculo de Ajedrez de Rawson y el acompañamiento de la Federación Chubutense de Ajedrez, entre los días 31 de enero a 2 de febrero, se disputará el tradicional Torneo Abierto de Playa Unión.

El certamen, va confirmando a sus ajedrecistas participantes, entre quienes se encontrarán Andrés Aguilar, Jorge Sabas, facundo Quiroga, entre otros.



La cita de cada año en Playa Unión

Entre el 31 de enero al 2 de febrero, se jugará en la localidad balnearia de Playa Unión, la Edición Nº37 del ya tradicional Torneo Abierto de Ajedrez, cita que cada verano convoca a gran cantidad de ajedrecistas de toda la provincia del Chubut.

El Torneo, se jugará bajo el Sistema Suizo, a 7 Rondas de Ritmo 45` + 15 ¨.

Ya se encuentran las inscripciones abiertas, que para jugadores Mayores de 18 años será de $1000 y para Menores de 18 años será de $500.

En cuanto a la premiación, el 1º recibirá $11000, 2º $8000, 3º $6000, 4º $3500, 5º $2500 y 6º $2000. En tanto que el Mejor sub 18 ganará $2000.

El Alojamiento, será Hotel Deportivo (Rawson) a un costo de $1500; por lo que reservar lugares con antelación, prioridad a jugadores que vivan a más de 100 kilómetros de distancia de Rawson. El check in será el viernes 31/01 en tanto que check out el domingo 02/02.

El escenario de juego del Torneo, será la Escuela Provincial nº 776 «Emmanuel Pueblas Pires», ubicada en Av. José Hernández y calle Bustamante y Guerra, Playa Unión.

Por detalles, inscripciones e informes, los interesados podrán comunicarse con los profesores a cargo de la organización, Claudio Paolini al 2804258460 y Federico Rodríguez al 2804695621.