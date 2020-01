ANTICIPARON QUE BUSCARÁN REUNIRSE CON EL GOBERNADOR Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA

Este miércoles por la mañana, trabajadores del Hospital Zonal “Dr. Andrés Ísola” llevaron adelante una asamblea en la que resolvieron acatar la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo provincial.

En este sentido, aclararon que si bien la decisión fue tomada a regañadientes, quienes no hayan cobrado su salario, que en definitiva sería un 80 por ciento del plantel de empleados del nosocomio y los CAPS, “podrán hacer retención de servicios en su lugar de trabajo”.

Al respecto, el secretario gremial de ATE Puerto Madryn, Julio Belascuen, sostuvo que “en la asamblea, tras haber discutido, decidimos a duras penas acatar la conciliación obligatoria, pero valga la redundancia, con una condición: que las reuniones tienen que ser con el Gobernador y el Ministro de Economía, es decir, llegar al último escalón y, de última, seguiremos de paro hasta que nos paguen o veremos cómo vamos a trabajar”, a la vez que advirtió que “si no hay una reunión concreta, con algo concreto el próximo martes, pediremos la liberación de las partes desde Puerto Madryn y volveremos a la lucha; al paro, a la ruta y adonde tengamos que estar”.

El primer rango, el más afectado

Consultado sobre el diálogo con el titular de la cartera de Economía, el dirigente gremial fue determinante: “Nosotros no tenemos relación con él, siempre fue buena con el ministro de Salud anterior (por Adrián Pizzi) y con el actual (por Fabián Puratich), sobre pases a planta y cuestiones que se han ido resolviendo y que se resuelven sobre la marcha, mientras se pueda. Pero el último escalón que tenemos para lograr que se nos pague toda la deuda que se le debe a Salud, es el Gobernador y el Ministro de Economía. Es mucha plata, cada vez se va agrandando más. Para tener una idea, a la categoría más baja, que cobra 23 mil pesos, con todos los adicionales ya le estarían debiendo 33 mil pesos, mucho más de lo que cobran. Si se pusieran al día, estarían mucho mejor los trabajadores del rango más bajo”, explicó.

“Se va a complicar”

En relación a la conciliación obligatoria, Belascuen sostuvo que “se volverá a trabajar normalmente, pero toda aquella persona que quiera hacer retención de servicios por incumplimiento del Gobierno ante los pagos de sueldos, puede hacerlo en su lugar de trabajo”, sumando a ello que “si traen respuesta concretas y positivas está bien, de lo contrario esta conciliación sería estancarse un poco más y seguir alargando la agonía de los trabajadores”.

Sobre el tercer rango y el pago de haberes, manifestó que “se va a complicar, sobre todo en Salud; la mayoría de los compañeros que cobran 23 mil pesos mensuales, por ahí cobran mucho más porque hacen muchas guardias; y nosotros tenemos en cuenta que estamos en vacaciones y hacemos muchísimas guardias, lo que conlleva a que se cobre en el segundo o tercer rango, por más que el empleado esté en el primero en materia salarial”.

Casi el 80% no cobró

demás, precisó que “las horas extra y las guardias son optativas, si la gente no percibe las mismas y menos con aumento, puede llegar a la conclusión de no hacerlas más; y esto resentiría bastante el servicio del Hospital” y, consultado sobre la cantidad de estatales que cumplen funciones en el nosocomio local y que todavía no percibieron sus sueldos, advirtió que son “alrededor del 80 por ciento”.

Por otra parte, “los servicios siguen funcionando igual porque se trata de un servicio esencial; con alguna demora y reticencias, tenemos seis horas de trabajo y se atienden nada más que cuatro; las vacunas se aplican de 9 a 11 horas, y en definitiva se cumple con todo lo que la ley indica que debemos hacer como servicio esencial”.

“Faltan especialistas”

En cuanto a los insumos para llevar adelante el trabajo, Belascuen mencionó que “insumos hay, y también hay altas y bajas, como todo; a veces sobran, a veces faltan; en ocasiones faltan algunas vacunas, luego llegan de golpe todas, y no hay que olvidar que ahora viene el mes de febrero (y marzo) con la vacuna de la gripe”, agregando que la falta de percepción de haberes, en el caso de los trabajadores de tercer y cuarto rango “son en su mayoría médicos y especialistas, gente que trabaja muchas horas y, obviamente, esas horas se compensan; pero ya se fue todo diciembre, se está yendo enero, todavía no cobraron el tercer y cuarto rango y eso es un problema” y concluyendo que “tirar paquetes de medidas sin analizar cada sector no es bueno, porque hay sectores que se resquebrajan mucho, faltan especialistas y no se sabe qué hacer”.