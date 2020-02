LA LEY DE EMERGENCIA SE PUBLICÓ EL 14 DE ENERO, PERO EL AJUSTE NO LLEGA A LA PLANTA POLÍTICA

El gobernador Mariano Arcioni afirma una y otra vez que Chubut atraviesa una “situación económica y financiera delicada”, insiste en pedirles a los trabajadores estatales, “un esfuerzo”, o más aún, “coherencia”, mientras les adeuda los salarios y acuerdos firmados en paritarias en 2019. Sin embargo, el ajuste que propone el Ejecutivo a través de la práctica en el pago de haberes de estatales y meses de deuda con proveedores, no se replica en la planta política.

En medio de un confuso reordenamiento de los cargos públicos, en el mes de enero se designaron al menos medio centenar de personas en el Ejecutivo, ya sea para cubrir cargos que quedaron vacantes después de las renuncias de diciembre pasado, cómo los que se crearon partir de la nueva composición del organigrama del Gobierno.

Sólo en el Ministerio de Seguridad hay cuatro Subsecretarios, y al menos 23 cargos con jerarquía de Director y Director General. En tanto que en la Secretaría General de Gobierno hay otra veintena de cargos con similares características.

Si bien para ocupar algunos de los cargos en cuestión se requiere experiencia afín y/o antigüedad en la Administración Publica, lo que resulta de veras llamativo es que mientras se afirma que se reducen los cargos públicos como medida de ajuste del gasto público, no sólo se nombran funcionarios en las funciones establecidas por ley, sino que se disfrazan nombramientos.

La premura de los nombramientos

Tenaces observadores de la situación que atraviesa la provincia en términos políticos y financieros, advierten que no se condicen con el discurso oficial algunas de las medidas adoptadas.

Por caso, Néstor Di Pierro, que mediante Decreto 61 del 24 de enero de 2020, fue designado en el cargo de Personal de Gabinete de la Secretaría de General de Gobierno, y percibirá una remuneración equivalente a la de Subsecretario. Vale decir entonces, que a los cargos previstos por ley para el funcionamiento de la Secretaría en cuestión, se le suman funcionarios que bajo otra denominación perciben el sueldo de un Subsecretario, Director General o Director.

La maniobra, que no por legal resulta menos engañosa, lejos está de reducir el gasto público, sino que se siguen nombrando funcionarios con cargos que en la teoría se intentaban disminuir.

Otro aspecto que incrementa el malestar de los trabajadores, de los cuáles muchos al 31 de enero de 2020 no han percibido sus salarios del mes de diciembre de 2019, es que las designaciones se realizan con retroactividad. En la mayoría de los casos, el Decreto gubernamental establece “exceptuar el presente trámite del criterio de irretroactividad, dispuesto por el Artículo 32° de la Ley I N° 18, por aplicación del punto 3) del mismo Artículo y norma legal”. Es decir que, usufructuando de las estratagemas legales se incurre una vez en la “incoherencia” entre el discurso del Ejecutivo y la práctica.