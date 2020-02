EL PATENTAMIENTO DE VEHÍCULOS CAYÓ 25,6 POR CIENTO INTERANUAL

Como venía insinuándose, el 2020 no comenzó bien para el sector automotor. Los patentamientos de autos cayeron 25,6% respecto a igual mes del año pasado y se ubicarán como el peor inicio de año desde el 2004. Según informó la asociación de concesionarios ACARA, “Los patentamientos de enero alcanzaron un nivel de derrumbe que nadie preveía”.

La cantidad de vehículos patentados durante enero ascendió a 44.717 unidades, un 109% más que el nivel alcanzado en diciembre pasado, mes en el que se habían registrados 21.346, pero 25,6% menos en la comparación interanual, ya que en enero de 2019 se habían patentado 60.108.

Estas cifras permitirían proyectar un año de 342.240 unidades, respecto de las 460.000 de 2019, lo que “afectaría la recaudación tributaria en 1.166 millones de dólares”, advirtió ACARA.

El peor enero

Hay que remontarse a 16 años atrás para encontrar una cifra menor, cuando se patentaron 30.919 0km. En 2005, el número había llegado a 51.026 vehículos.

De esta manera, se mantiene la tendencia negativa de la demanda que acompañó todo el 2019, con el agravante de que este mal comienzo hace presumir que el 2020 se encamina a ser peor. Falta mucho por recorrer y, en algún momento, el gobierno deberá implementar medidas que alienten el consumo.

El problema es si estarán dirigidas a segmentos como el automotor. Hasta ahora, la suba de impuestos estuvo dirigida a los sectores medios y altos que son los que, principalmente, compran autos. De no haber ningún tipo de estímulo, el mercado podría caer por debajo de las 400.000 unidades contras las 460.000 del 2020, cifra que ya era mala.

El dato de enero no es menor ya que representa el mes más importante del año en patentamientos. El promedio de los últimos 16 años señalan que el primer mes del año concentra el 12,8% de las operaciones. Si se mantiene esta relación, la cifra final tendría que ser 350.000 vehículos anuales. Sin embargo, en el sector esperan que el segundo semestre mejore y no se llegue a un volumen tan bajo.

Hay que aclarar que la cifra alcanzada este mes se logró con un refuerzo de los descuentos que vienen ofreciendo las fábricas y concesionarias ya que hasta hace 10 días se encaminaba a un número más bajo. El problema que hay en el mercado es que si bien las bonificaciones son atractivas -llegan al 30% sobre el valor de lista- los costos de patentamientos y mantenimiento de un auto nuevo se calculan sobre el precio pleno, sin rebajas, e implican un gasto que bolsillos golpeados por el “impuestazo” no pueden afrontar.

Planes de ahorro inaccesibles

En los últimos dos años los precios de los 0 km se incrementaron más del 200% y en ese porcentaje o más se ajustaron sus cuotas que se calculan sobre los precios de lista. Con salarios que no acompañaron ese crecimiento, los compromisos se volvieron impagables. Distinta es la situación de quienes compran al contado, ya que se benefician con bonificaciones que llegan al 30% del valor de los modelos

Esta semana la asociación que agrupa a las concesionarias de autos (ACARA) difundió los precios actualizados de todos los 0 km. Si se toman los 10 más accesibles -con los aumentos de enero y un dólar planchado- ya no quedan modelos de menos de u$s10.000 a la cotización oficial. Este lote de vehículos se ubica en una franja que parte de ese piso y supera los u$s14.000. Se utilizó la punta vendedora, que es a la que le tomarían la moneda extranjera a quien quiera desprenderse de los billetes. Obviamente, si se vende en el blue el valor sería menor, pero se trata de una operación ilegal. En este caso y accediendo a los descuentos, el precio de estos 0 km. bajaría a unos u$s8.000.

La idea que más consenso tiene es la de estirar los plazos más allá de las 84 cuotas que utilizan estos planes y, en ese tiempo de gracia, prorratear el mayor peso de las cuotas. Lo que se está hablando en la entidad es que se prolonguen los planes en 24 meses adicionales.