NATACIÓN EN LAGUNA LA ZETA

Organizado por el Grupo “Triatlón Esquel – Trevelin” se llevará a cabo el sábado 25 de enero en la zona de playas de la Laguna La Zeta una competencia de Natación en Aguas Abiertas.

La competencia, estará dada en varias distancias que van hasta los dos mil metros en la prueba competitiva, destinada a distintas categorías, desde los 16 años en adelante, tanto en rama femenina como masculina.

Individual o postas

Según se informó, dicha prueba, que arrancará a las 11 horas, se podrá hacer de manera individual o posta y estarán divididas en participativa (quienes nadarán mil metros) y competitiva, quienes hará un trayecto de dos mil metros.

Por parte, habrá distintas carreras para los más chicos, ya que podrán participar niños y niñas de los 6 hasta los 15 años.

En la modalidad participativa, la misma es para varones y mujeres a partir de los 16 años quienes nadarán una vuelta al circuito determinado de mil metros, en tanto quienes elijan la modalidad competitiva, habrá distintas categorías (cada diez años), donde nadarán un total de 2 mil metros, es decir dos vueltas al circuito marcado.

Las categorías que tomarán parte en la modalidad competitiva están divididos en 16 a 19 años, de 20 a 29 años, de 30 a 39 años, de 40 a 49 años y de 50 años en adelante.

También estará la categoría Postas 2 x 1.000 metros, quienes estarán clasificados de una única manera.

Se informó además que habrá premiación del primero al tercero en cada categoría de la prueba de los dos mil metros, en tanto se premiará a los mejores de la general en la distancia más corta.

Por otra parte, podrán participar los más chicos, quienes harán pequeñas distancias según sus edades.

De 6 a 8 años, nadarán un total de 50 metros; de 9 a 11 años lo harán en 100 metros, en tanto los que tienen de 12 a 15 años harán un trayecto de 200 metros, destacando que todos los chicos harán un recorrido a lo largo de la línea costera ida y vuelta

Los costos de inscripciones serán los siguientes:

Categoría individual 1.000 mts: 300 pesos + un alimento no perecedero.

Categoría individual 2.000 mts: 500 pesos + un alimento no perecedero.

Modalidad Postas 2.000 mts: 600 pesos + un alimento no perecedero

Categoría Kids: Todas ellas, será de solo un alimento no perecedero

De 6 a 8 años, 50 mts; de 9 a 11 años, 100 mts y de 12 a 15 años, 200 mts.

El cierre de las inscripciones será el jueves 23 de enero, a las 20 hs, en tanto para mayor información los interesados podrán contactarse vía whatsapp al celular de Mario González Paris +54 9 2945 531073.