Una de las competencias más tradicionales de la ciudad de Puerto Madryn, se podrá disfrutar el próximo mes, entre los días 8 a 16 de febrero, con lo que será la Copa “Enrique Moore” de Tenis.

El Puerto Madryn Tenis Club, está en plena organización del certamen que transitará por su 25ª Edición. Además, se sumará la Copa “Mini Moore”.

Su certamen más importante

En plena organización, se encuentra el Puerto Madryn Tenis Club para transitar y disfrutar de su competencia más importante y tradicional, la Copa “Enrique Moore”.

En esta oportunidad, el certamen se jugará desde el 8 de febrero para culminar el día 16, augurándose una gran convocatoria de jugadores y jugadoras, acompañados del gran nivel que habitualmente presenta este Torneo.

Esta 25º Edición de la Copa, se jugará en las Categorías Abierto single caballeros «simple eliminación» cuadro progresivo (del 8 al 16 de feb), Doble caballeros: 3ra y 5ta categ. por zonas (del 13 al 16 de feb), Doble damas: 3ra y 4ta categ. Por zonas (del 13 al 16 de feb), Doble mixto: 2da categ. Por zonas (del 8 al 15 de feb) y Single menores: sub 12, sub 14 y sub 16, formato «second chance» (8 y 9, finales 16 de feb).

Para todos los deportistas interesados en sumarse a este certamen, ya se reciben las inscripciones, las cuales tendrán su cierre el miércoles 5 de febrero para todas las divisionales.

Vale destacar que la premiación será más que interesante para la categoría Single Abierto Caballeros, siendo premios en pesos: Campeón 15 mil, Finalista 8 mil, Semi 4 mil y Cuartos 2 mil.

Esta Edición 2020, será más que especial, ya que no solo habrá actividad para jugadores mayores, sino que tambien se sumará la categoría Menores, con lo que será la Copa «Mini Moore».