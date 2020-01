IMPULSAN ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA MEJORAR LA INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL

Desde la Oficina de Empleo de Puerto Madryn se refirieron a una serie de acciones de entrenamiento que comenzarán a llevar a cabo, las cuales están orientadas a uno de los sectores de la comunidad más afectados por la falta de trabajo, que son los jóvenes de 18 a 24 años que no poseen estudios secundarios completos, y que tampoco cuentan con un empleo estable.

Al respecto, el titular de la repartición municipal, Gastón Medina, explicó en diálogo con El Diario que “las acciones de entrenamiento son instancias de formación que se hacen en el ámbito de trabajo real; generalmente, los beneficiarios de este tipo de programas son aquellos que han pasado por una formación previa, como pueden ser los cursos de Introducción al Trabajo” y agregó que “están orientados principalmente a aquellas personas que tal vez no han tenido ninguna experiencia laboral, o bien que la han tenido pero quieren profundizar algún tipo de conocimiento con el que ya cuentan”.

Quienes busquen participar del ciclo de acciones de entrenamiento “se tienen que acercar de manera particular a nuestra oficina, ubicada en Belgrano 110, en horario de 7 a 13 horas; y el requisito principal es formar parte del programa Jóvenes (con Más y Mejor Trabajo), ya que para anotarse necesitan tener entre 18 y 24 años, no haber finalizado el secundario y encontrarse desocupados”:

A medida del comercio local

Sobre el entrenamiento en sí, precisó que “lo importante de este tipo de actividad es que está orientada según el rubro de trabajo en el cual las personas están insertas; por ejemplo, nosotros tenemos personas trabajando en el ámbito comercial cuya capacitación pasa por el tema de ventas, reposición, manejo de caja, y tenemos personas que están trabajando, en el marco de estas acciones, en el área de gastronomía como ayudantes de cocina, dando sus primeros pasos en este rubro, y también en hotelería”.

Asimismo, remarcó que “cada una de las actividades se da con una capacitación distinta y esa es justamente la esencia de las acciones de entrenamiento, porque quienes ingresan se capacitan en base a las necesidades comerciales de nuestra ciudad”.

Desempleo y denominadores comunes

Una vez inscriptos en las acciones de entrenamiento, desde la Oficina de Empleo “dependiendo de las necesidades de la persona se hace una tarea de acompañamiento para la construcción del perfil laboral, y en base a ello nosotros vamos de manera conjunta con el beneficiario, armando un proyecto para poder insertarse, por ejemplo, en esta modalidad de capacitación”, indicó.

Preguntado sobre la frecuencia con la que se encuentra en Madryn el perfil ligado a estos programas, es decir, jóvenes entre 18 y 24 años, sin trabajo y sin haber finalizado sus estudios secundarios, Medina advirtió que “no es solo a nivel local, sino en todo el país; es la población definitivamente más afectada por la desocupación en cuanto a tamaño; esto lo verificamos constantemente, y hay que resaltar que la mayoría de las personas que están encuadradas dentro de esta lógica son mujeres; por eso, particularmente, si observamos a las personas que se han insertado a través de las acciones de entrenamiento, vemos que en su mayoría son mujeres”.

Puerta de entrada

Consultado sobre otros programas que lleva adelante la repartición de Empleo municipal, Medina consignó que “principalmente, los que estamos manejando en este momento son el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que es una puerta de entrada para abarcar a una de las poblaciones más importantes y que, en mayor manera, sufren la crisis económica de los últimos años”, añadiendo que “hay que dar cuenta de que nosotros trabajamos fuertemente con el Ministerio de Trabajo de la Nación, y que desde el mes de septiembre pasado hasta diciembre, hubo un corte de fondos respecto de este programa”.

Además, resaltó que “la tarea del trabajo y lo que implica la desocupación y demás, es algo que debe trabajarse de manera articulada con todos los ámbitos del Estado; en ese sentido, con la asunción de Alberto Fernández hemos tenido una recuperación del compromiso respecto de los programas de empleo, lo que nos ha permitido poder abarcar un poco más”.

Con buenas expectativas

En relación a esto último, Medina sostuvo que “estamos a la espera, por ejemplo, de lo referido a programas orientados a personas con discapacidad, personas en recuperación de adicciones y demás”.

Gran parte de los programas derivados de Nación habían quedado truncos sobre el último trimestre del año pasado, puntualizó el titular de Empleo, manifestando que “nosotros les habíamos dado una continuidad en base a los recursos municipales, siempre teniendo en cuenta que, en comparación con las otras instancias, el Municipio es el Estado de menor presupuesto; sin embargo, asumimos el compromiso de poder recuperar estas prestaciones, y muchas de las capacitaciones que en su momento se fueron cortando, las hemos asumido como parte del compromiso municipal”.