ARCIONI DESISTIÓ DE TRES DE LOS CUATRO PROYECTOS ´CONTRA´ LA PESCA PERO MANTENDRÁ EL TRATAMIENTO DEL ´IMPUESTAZO´. LA LEGISLATURA DEBUTA BUSCANDO CAJA. AWSTIN ANTICIPÓ QUE SE PODRÍAN HASTA CUADRUPLICAR LOS INGRESOS SECTORIALES EN LAS ARCAS PÚBLICAS. MADRYN EN ALERTA POR EL IMPACTO QUE PODRÍA ACARREAR

Por Trivia Demir

Recién se cumplió poco más de un mes de gestión de la alianza gobernante en Chubut, y la tirantez política que se percibe en las altas cumbres de mando pareciera no resistir mucho más. En medio de una ola de medidas antipopulares ideadas por el Ejecutivo Provincial, que en definitiva tendrán costo directo en el Legislativo si algo de todo eso se aprueba, el equipo de Mariano Arcioni intentó ingresar, entre los doce proyectos para la polémica, ´cuatro específicos´ que vale la pena mirar con detenimiento, porque además de buscar ´negociar´ manos, apuntarían a complicarle el escenario de origen al vicegobernador, Ricardo Sastre y a su hermano, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre.

Para ello basta observar que de los doce proyectos presuntamente ingresados a Legislatura pero ahora no promovidos para tratar en extraordinarias, seis temas se vinculaban a Rentas y básicamente a sumar carga impositiva, dos se referían a sueldos y empleados estatales con los que buscaba bajar déficit, y notablemente cuatro proyectos apuntaban a ajustar al único sector productivo de donde al parecer Antonena busca conseguir nuevos ingresos, que es pesca.

Congelados y descongelados

Si bien lo más resonante es que dejó de ingresar ayer para tratamiento extraordinario el congelamiento de salarios estatales, lo que de pretender implementar debería hacerlo por decreto. El ´paquetazo´ para la pesca también sufrió significativo recorte. Los proyectos en cuestión anticipaban: la Modificación a Ley I N° 658 (Saca a Rawson del FAP); la Sanción de la nueva Ley de Pesca, la Modificación a la Ley XXIV N° 17 (Impuestos Pesca) y el otorgamiento de ´Permisos de pesca solidarios´. Todo esto por supuesto ya había generado el desparramo consiguiente en el mayor puerto pesquero provincial que funge en Puerto Madryn junto a la mayor cantidad de industrias del sector, y amagó con desatar una polémica mucho más amplia por el impacto económico y social directo que podría ocasionar.

Los proyectos -para los entendidos-, resultaban tan burdos que obviamente tendrían un viso absolutamente disciplinador para empresarios y oposición. Para colmo, arrancó con un ruido raro de creación de una pesquera estatal que luego fue descartada, y continuó con la reforma sobre el canon de extracción, además de poner a remate cinco permisos de pesca, y también modificar el esquema del Fondo Ambiental Provincial, excluyendo a la flota de Rawson de ese impuesto. Un dato no menor que buscaría generar asimetrías y enfrentamientos sectoriales, además de tentar a la industria a utilizar a futuro, el puerto ´más barato´, por supuesto.

Para atrás, pero avanzando

Sin embargo, como todo parece ser un grosero ´toma y daca´ hoy por hoy en nuestro querido territorio dominado por lo que en la jerga ya se apoda como el gobierno de las ´golondrinas políticas´, anoche al cierre de esta edición, el gobierno emitió un comunicado oficial ´blanqueando´ los temas de debate legislativo, entre los que llamativamente desactivaba tres de los cuatro proyectos de la polémica vinculados a Pesca. En concreto se omitió el tratamiento de la Modificación Ley I N° 658 (que sacaba a Rawson del FAP), la sanción de una nueva Ley de Pesca, y el tratamiento de los permisos ´solidarios´.

Así las cosas, mediante el decreto por el cuál Arcioni convoca para el próximo miércoles a sesión extraordinaria a las 8 horas, sólo presenta para su debate el Proyecto de modificación de la Ley XXIV N° 17 con la que buscaría duplicar o triplicar el cannon por extracción. Por lo que no está claro en definitiva si la retracción de los otros tres temas se produjo por negociaciones anticipadas, aunque se sabe que en el caso de la ´rifa´ de permisos de pesca que se predecía comenzarían funcionando como artesanales para terminar operando dentro de la Flota Amarilla, ya chocaba de entrada con la ilegalidad de origen de pasar por sobre Nación, donde la Secretaría de Agricultura, Ganadería Y Pesca es la autoridad de aplicación, y la única en condiciones de incorporar buques al AIER (Área Interjurisdiccional de Esfuerzo Restringido).

¿Desconocimiento o estrategia?

Institucionalmente no se entiende la desprolijidad con la que se está manejando la provincia en temas centrales como son los pilares productivos que realmente están funcionando. Un intríngulis que para muchos ya genera acabadas sospechas por el esfuerzo concienzudo que se vislumbraría por parte del Ejecutivo para hacer que lo poco que funciona, deje de funcionar. Para otros, se trataría de un ´gran ensayo´ estatal que buscaría modificar el statu quo histórico y en eso se tocarían los hilos y alianzas más profundos entre política y producción. Mientras que para unos pocos se trataría de desconocimiento e improvisación en la desesperación y urgencia de sumar ingresos.

Hace apenas tres días, el titular de Pesca lanzaba una sugestiva esperanza, “la modificación de la Ley de Pesca traería grandes beneficios para la Provincia”. Lo expresó al referirse a la modificación de la Ley 2.409, que sería enviado a la Legislatura junto a otras medidas que impulsa el Gobierno provincial. “Habría un incremento muy importante en materia de recaudación. (…) Esto va a ser ampliamente positivo para cada una de las ciudades y la Provincia, porque cuadruplicaría la recaudación. Pasaríamos de 40 a 250 millones de pesos por año”, afirmó el secretario de Pesca, Adrián Awstin dejando entrever el entusiasmo recaudatorio.

Idas, venidas, e idas

La metodología confrontativa y poco negociadora de Fontana 50, plagada de sospechas partidarias, prejuicios liceístas y complejos profesionales pone sobre alerta a todo el arco productivo provincial, porque tal como vienen planteado los ´caprichos´ administrativos provinciales, tanto industriales, comerciantes como empleados, saben que tarde o temprano les llegará el sogazo a cada uno. “Eso pasa por darle poder a individualidades sin bases populares y sin consensos efectivamente cerrados con las fuerzas vivas”, reprochó un viejo dirigente del Valle.

De hecho la mano en la lata sectorial ya se comenzó a meter el año pasado. En abril la industria de la pesca denunciaba que los legisladores violaron el pacto fiscal y pedían al Gobernador vetar la ley votada por los diputados provinciales ´camuflada´ como ´Fondo Ambiental Provincial´, y que de no vetarse terminaría en la justicia.

Unos meses después, Mariano Arcioni confirmó cambios al canon pesquero y según plasmó incluso en Boletín Oficial promulgó una Ley que introdujo modificaciones a la norma original que creó el Fondo Ambiental Provincial, pero atemperando el mangazo a los locales. A través del Decreto Nº 794/19 se promulgó la Ley I Nº 658 por medio de la cual se sustituyó un artículo de la Ley 628 y se incorporaron dos nuevos artículos a la Ley 620 que dio origen al cobró de un canon a cada cajón de langostino desembarcado en puerto provincial. Con esto introdujo una diferenciación respecto del valor y origen del tipo de buque a aplicar la percepción del FAP. El parámetro de cobro siguió siendo el valor de un litro de gasoil premium, mientras que los barcos con permisos de pesca provinciales comenzaron a pagar la mitad de ese valor, favoreciéndolos respecto a la flota fresquera marplatense que desembarca el marisco en los puertos de Chubut.

Cuidado con los ´ablanda-mientos´

En ese momento, insistió después de un veto respecto a que el agente recaudador sería el Ministerio de Ambiente de Chubut, que además deberá emitir certificados de libre deuda sobre este concepto, y tendrá también como misión intimar al pago a los eventuales deudores, incluso se facultó a esa cartera a solicitarle a la Prefectura Naval a que impida el despacho en caso de acumular deuda.

Cabe recordar que el decreto Nº 794/19 que promulgó las modificaciones al “canon pesquero” se produjo con la firma de Mariano Arcioni y la rúbrica de su lugarteniente todoterreno, el ministro Federico Massoni, en ese entonces Coordinador de Gabinete.

Asimismo el 13 de noviembre del año pasado el propio Arcioni anunciaba que no habría nueva Ley de Pesca, algo que empezó a recalcular apenas dos meses después.

No es de extrañar entonces que el paquete de medidas referidas al sector pesquero de Chubut y que Arcioni intenta de a poco ingresar en esta, ´su´ gestión, carezca de consensos, porque tal como remarcaron ayer tanto dirigentes municipales como empresarios, todo esto fue planteado unilateralmente, sin consultas al sector productivo, tanto que no sólo los legisladores de la oposición, sino sectores del propio oficialismo ya advertían que “el plan” no prosperaría en recinto en esas condiciones. Como sea, lo que si avanzaría sería el impuestazo a la industria. En fin, un verdadero mar de fondo, pero de esos que traen ganancias no para los pescadores precisamente. Habrá que ver…