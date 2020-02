A TRAVÉS DE LA COMISARÍA DE LA MUJER

La problemática de la violencia familiar y de género constituye un flagelo arraigado en todo el territorio nacional, en el marco de una estadística de femicidios que no disminuyó durante los últimos años, sino que se incrementó: el 2019 fue un “año récord” de este tipo de crímenes, con un registro de treinta casos sólo para el mes de diciembre a nivel nacional, y el triste promedio de una mujer asesinada mediando su condición de género, cada 24 horas.

En los últimos tiempos, la Comisaría de la Mujer de Puerto Madryn atravesó diferentes vicisitudes y jefaturas, incluso mudanzas; pasó de funcionar sobre la calle 9 de Julio a una oficina de escasas dimensiones sobre el boulevard Guillermo Brown, y desde hace aproximadamente dos años, se estableció de manera definitiva sobre la calle Fontana; la oficial principal Gloria Silvana Riffo, que en poco tiempo ascenderá de rango a subcomisaria, es la agente a cargo del destacamento, quien indicó que, según el patrón estadístico local, se radican unas cuatro denuncias por día en la ciudad del Golfo.

Una temática sensible

En diálogo con El Diario, la titular de la Comisaría, que fue puesta en funciones el pasado 29 de enero, destacó el “gran apoyo de la Jefatura de la Policía” para ejercer el nuevo rol, tras haberse desempeñado en las cuatro seccionales de Madryn, inclusive la Unidad Regional, y remarcó que es necesario contar “con un gran compromiso, ya que acá se tocan temas muy sensibles”.

Asimismo, precisó que “tenemos alrededor de cuatro denuncias diarias por violencia de género y violencia familiar en Puerto Madryn”, agregando que “estamos trabajando bastante bien con el Ministerio Público Fiscal, con los juzgados de Familia 1 y 2, con la Asesoría de Menores y el Servicio de Asistencia a la Víctima (SAV)”.

Medidas restrictivas

En la misma línea, ponderó que “la respuesta es en general muy buena, especialmente en los Juzgados de Familia, ya que hay medidas que se toman de manera urgente, teniendo en cuenta que cuando tenemos violencia familiar o de género, deben dictarse prohibiciones de acercamiento, de contacto, exclusiones de hogar y demás” y explicó que “se trata de medidas urgentes, ya que tiempo atrás se hizo el Acuerdo Plenario 4.511/17, en el cual se estableció que el Juzgado de Familia también podía realizar este tipo de medidas para que fuera mucho más rápido; y gracias a las mismas, esto es algo que nos ha ayudado muchísimo porque el autor del hecho no puede acercarse a la víctima”.

Soluciones rápidas

Uno de los principales cuestionamientos que realizaban desde distintos sectores y entidades, entre ellos la Casa de la Mujer, era el extenso proceso burocrático que las víctimas debían atravesar, acaso revictimizándose al tener que ratificar una y otra vez la situación padecida; no obstante, dicho circuito administrativo ya habría sido subsanado, a partir de una mejora en la logística de cada parte actuante: “Es mucho más rápido, hay soluciones inmediatas como las prohibiciones de acercamiento. Incluso, no tenemos tantas intervenciones por desobediencia, lo cual quiere decir que las medidas se están cumpliendo, al menos en la ciudad de Puerto Madryn, según las estadísticas y situaciones con las que he tenido contacto desde que fui designada”, señaló Riffo.

La denuncia, confidencial

En relación al staff con el que cuenta la Comisaría de la Mujer, la jefa del destacamento indicó que “tenemos personal muy capacitado para poder orientar a las mujeres que hoy en día se acercan a la comisaría” y planteó que “es importante informarle a la comunidad que estamos sobre la calle Fontana 56, frente a las instalaciones de Servicoop, y que contamos con personal que tiene capacitación para poder orientar a cualquier mujer que se acerque a la sede policial”.

También, destacó que “las denuncias se toman las 24 horas, son gratuitas y confidenciales, algo importante ya que mucha gente, por vergüenza o miedo, no se acerca a radicarlas; pero todo lo que aquí se habla es confidencial”.

Compromiso y vocación

Sobre el contacto con situaciones complejas y casos de alta gravedad, Riffo reconoció que “es otro enfoque, ya que vengo de trabajar en comisaría; y se hablan de temas netamente sensibles, donde hay que tener mucho tacto y cuidado desde el momento en que uno se dirige a una víctima, donde a veces se trata de menores de edad” y puntualizó que “de todas maneras, es una labor que tiene mucho que ver con el compromiso y especialmente con la vocación”.

Por último, explicó que normalmente “hay muchas parejas y ex parejas” en las denuncias por agresión, concluyendo que “la mayoría de las denuncias que se han tomado en estos últimos días se corresponden con dicho patrón”.