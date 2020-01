FÚTBOL GARANTIZAN TRANSPORTE DE LAS DELEGACIONES

Ayer viernes, se realizó en Casa de Gobierno, la firma de los convenios con los clubes chubutenses participantes del Torneo Regional Amateur 2020 que garantizan el transporte para los equipos en sus respectivos viajes.

El gobernador Mariano Arcioni, el presidente de Chubut Deportes, Gustavo Hernández y sus pares dirigentes de cada una de las instituciones beneficiadas, fueron los protagonistas del evento.



Firmaron acuerdo con provincia

El gobernador Mariano Arcioni y el presidente de Chubut Deportes, Gustavo Hernández, realizaron ayer viernes, la firma de los convenios junto a las instituciones deportivas de la provincia que participan del Torneo Regional 2020 de Fútbol.

Arcioni aseguró que “a pesar de la situación económica que se está viviendo nos sentamos con el ministro de economía y buscamos la forma porque tenemos que ayudar, tenemos que acompañar a las instituciones deportivas».

Agregando además que “el deporte en la comunidad y más en los chicos y los adolescentes es muy importante. Ustedes cumplen un rol fundamental. Muchas veces silencioso y no reconocido y el estado tiene que estar presente ante eso».

Por su parte, Gustavo Hernández, mandamás de Chubut Deportes, destacó que “desde el gobierno provincial acompañamos y respaldamos a los clubes. Es una decisión del gobernador y nuestro equipo de trabajo. Desde Chubut Deportes la vamos a ejecutar con todas las instituciones que sean ordenadas”.

El presidente de Club Defensores de la Ribera, Carlos Proboste, dijo “hoy tenemos un alivio muy grande para las instituciones ya que no estamos exentos de la realidad de este momento. No tenemos más que palabras de agradecimiento”.

También participaron los presidentes de Club Atlético Germinal, Jorge Durán; de Club Atlético Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, Leoncio Gatti; y de Belgrano de Esquel, Milton Reyes.