Escocia lanzó una campaña publicitaria para mostrar su voluntad de permanecer en la Unión Europea (UE) el mismo día que el Reino Unido abandona, 47 años después de su ingreso, el club europeo. En el vídeo que muestra una playa desierta un hombre mira a la cámara para lanzar su mensaje: «Europa, continuemos nuestra historia de amor».

El referéndum de junio de 2016 sobre el Brexit arrojó en Escocia un apoyo del 62% a la permanencia en la UE, por encima de Irlanda del Norte (55,8%), donde también ganó esa opción. El vídeo difundido en varios países europeos es parte de una campaña internacional de publicidad impulsada por el Gobierno de Sturgeon denominada Scotland is Now (Escocia es ahora).

«¡Hola Europa! Escocia tiene un mensaje para ti», dice el hombre que aparece en el anuncio. «De nuestra gente, nuestras universidades y nuestros negocios. Desde el fondo de nuestros corazones, nuestro hermoso país está abierto para ti».

«Nuestros brazos están abiertos. Nuestras mentes están abiertas», prosigue. Y con sentido del humor, levanta la vista al cielo encapotado antes de pedir que no se desanimen. «Sí, a veces nuestras nubes también están abiertas. Pero no dejes que eso te desanime. Europa, continuemos nuestra historia de amor. Escocia está abierta. Escocia es ahora».

Además, en el día del adiós del Reino Unido a Europa, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha defendido su vocación europeísta en una carta dirigida a los «amigos y vecinos europeos» en la que lamenta el Brexit y aboga por la vuelta a la UE. «Hoy les escribo, un día muy simbólico, para enviar un fuerte mensaje de solidaridad y de esperanza a nuestros amigos y vecinos europeos. Escocia espera volver a ser miembro de la Unión Europea en el futuro».