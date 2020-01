ARGUMENTAN CAÍDA EN LAS VENTAS Y CONGELAMIENTO DE PRECIOS

El Gobierno recibió la primera oposición formal al aumento de $ 4000 que decidió por decreto en las últimas semanas. Se trata de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (Fecra) y todas las cámaras asociadas a Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) que, por medio de una carta, le informaron al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que no podrá abonar el “incremento solidario”.

En la misiva, señalan que la suba determinada a través del Decreto 14/2020 “agrava la situación del sector”.

Asimismo añaden que “si bien entendemos el objetivo, también consideramos que hay EESS y son muchas, que no tienen espaldas para seguir asumiendo cada vez más erogaciones, máxime si la relación precio por volumen no revierte su vigente plena caída”.

En la carta, los estacioneros criticaron al secretario general del Foesgra y Soesgype, Carlos Acuña, quien señaló en cuestionó al sector empresario al decir que “no está colaborando para nada”.

Le responden que “la realidad es totalmente distinta y se demuestra con solo considerar que en los últimos diez años los salarios del sector incrementaron 3840%, la inflación fue del 1702% y los precios promedio de los combustibles se elevaron en 1609%”.

Situación del sector

La comunicación describe también la difícil situación del sector “por la caída de ventas, el incremento sostenido de costos e impuestos, las altísimas tasas del mercado, como así también los elevados aranceles en tarjetas de crédito y débito, que resultan totalmente desproporcionados con las características de la actividad, siendo estos, como los días de acreditación, muy superiores a los que acontecen en otros países de la región”.

Más adelante señalan que “esta compleja situación repercute directamente en la rentabilidad del negocio y genera cada vez más la necesidad de ingresar crecientes aportes de capital de trabajo, al solo efecto de mantener la subsistencia del negocio”.

“Las estaciones como empleadoras de la fuerza laboral, siempre han contribuido con las necesidades del trabajador, convalidando acuerdos que han brindado mejoras sociales y económicas, ejemplo de ello es que durante el período abril 2019 a marzo 2020 los salarios acumulan un incremento del 55,78 por ciento”, recordaron en la misiva.

Por esa razón, le piden a Moroni “que deje a las estaciones de servicios eximidas del pago del incremento solidario” y reclaman “un camino que encauce las pretensiones sindicales con las imposibilidades ciertas de las EESS” que se traduzca en “un plan de acción razonable, valedero social y económicamente, que resulte posible para todas las partes involucradas”. (Fuente: El Cronista)