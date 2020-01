TRABAJADORES PRECARIZADOS NO PODRÁN PASAR A PLANTA POR LA EMERGENCIA ECONÓMICA

Habitualmente, enero resulta ser un mes relativamente tranquilo y sin muchas discusiones, algo que no sucede actualmente en Chubut, ya que el Gobierno Provincial continúa incumpliendo, entre otras cosas, con el pago de haberes y el reconocimiento de los aumentos salariales alcanzados en los últimos acuerdos paritarios. Como resultado de esto, los gremios que nuclean los trabajadores de la Administración Pública impulsaron distintas medidas de fuerza.

En este contexto, los empleados nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmaron que el lunes y martes de la semana que viene continuarán con el paro de actividades, tal como se hizo durante la última semana, mientras que el miércoles, jueves y viernes habrá retención de servicios. Además, desde el gremio en cuestión criticaron las últimas medidas impulsadas por el gobernador Mariano Arcioni, al tiempo que pidieron mayores precisiones de cómo se afrontará el futuro inmediato.

Otro de los inconvenientes que mantiene en vilo a algunos empleados públicos es la aprobación de la Ley de Emergencia Económica días atrás por la Legislatura de Chubut. Puntualmente, lo que sucede es que hay decenas de trabajadores que aún continúan de manera precarizada y no podrían pasar a planta permanente por lo previsto en la normativa en cuestión. Sólo en Puerto Madryn hay unos 15 empleados en esta situación, de los cuales cinco están en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que sólo consiste de una oficina; cinco en Salud; y otros cinco auxiliares de Educación. A nivel provincial esta cifra se replicaría en las principales ciudades, aunque se estima que en Comodoro Rivadavia el número es superior.

Confirmación del paro

En este contexto, Roberto Cabeda, dirigente de ATE en Puerto Madryn, confirmó en una entrevista con El Diario, que en una asamblea desarrollada en la víspera se decidió continuar con el paro durante el próximo lunes y martes. “Esto genera toda una situación muy brutal. No hay ninguna propuesta ni convocatoria por parte del Ministerio de Salud (de la Provincia), no hay nada. Hay un silencio al cual ya nos tienen acostumbrados, porque hay que recordar al 2018 y al 2019, y ahora 2020. Por el otro lado, está esta cuestión de la reestructuración del Estado, que a los trabajadores estatales nos hace mucho ruido porque cada vez que hablaron de reestructuración o de reperfilamiento, se termina escondiendo un ajuste”, agregó el referente gremial.

Además, recordó que “el ajuste ya lo estamos viviendo”, sosteniendo estas declaraciones en que todavía no han percibido sus respectivos salarios. Además, acusó que los aguinaldos ya pagados “son incompletos, porque se está adeudando una parte importante y la inflación no superó en todo a lo acordado y a lo pagado. Frente a estas situaciones no tuvimos ningún tipo de respuesta”.

Conflicto preocupante

Al hacer mención a los pases a planta permanente que quedarían imposibilitados por la aplicación de la Ley de Emergencia Económica, Cabeda recordó que la mayoría de las confirmaciones ya se logró, aunque algunos empleados todavía quedaron precarizados y continuarían en esta situación.

Tras hacer mención a que habría una decena de trabajadores en esta situación en Salud y en Educación, el referente de ATE en Puerto Madryn destacó que la situación es preocupante en el IPV. Al respecto, recordó que “donde sí tenemos un conflicto porque se había acordado y se había llamado a conciliación obligatoria, se resolvió la misma y no pasó nada es en el IPV. En Madryn tenemos una cantidad de compañeros importantes, para lo que es la dimensión del Instituto, que están precarizados y que no han pasado a planta, siendo que se firmó un acuerdo de pase a planta para el mes de diciembre”. “Estamos hablando de cinco compañeros y compañeras y es una oficina nada más. Ahí sí el número, en proporciones, es importante”, agregó.

Falta de pago de haberes

Al ser consultado sobre las confirmaciones del gobernador Mariano Arcioni en las que no anunció el cronograma de pago de salarios para los trabajadores de la Administración Pública, Cabeda destacó su preocupación al respecto. “Me encantaría poder decir que (las declaraciones) cayeron muy bien, pero la verdad es que cayeron pésimo, porque no hay una respuesta que nos traiga un alivio, que traiga un alivio que nos haga pensar que hay un horizonte que se puede despejar, muy por el contrario”, destacó.

“Estamos en el mes de enero y uno va visualizando un horizonte que más que despejado se ve nublado, y, sobre todo, no queremos que el 2020 sea como el 2018 o el 2019. Necesitamos que la Provincia tome resoluciones y medidas y conduzcan en lo político y lo económico a dar respuesta a esta situación”, concluyó el referente gremial de ATE.