CONTINÚAN CON RETENCIONES EN EL HOSPITAL Y LOS DOCENTES AMENAZAN CON NO INICIAR LAS CLASES

Los vaivenes de la educación provincial tuvieron un evidente impacto en la calidad formativa de los estudiantes de Puerto Madryn, durante gran parte del año 2019, donde Chubut se constituyó como una de las provincias con menos días de clase dictados, según el Calendario Nacional que exige un total de 180.

Dicha cifra, asimismo, parecería haber tomado un inusitado protagonismo, tras el anuncio por parte del Gobierno Provincial, de congelar los salarios de los estatales por 180 días, y el paro por el mismo lapso de tiempo anunciado por los trabajadores del Hospital Zonal “Dr. Andrés Ísola”, que comenzará el próximo lunes.

En este sentido, el reclamo docente, que también nuclea a auxiliares e incluso directivos, comenzó a modificar su forma y ahora los educadores se plegarán al cuerpo de estatales bajo una misma consigna, unificando el rechazo a lo que consideraron es un paquete de medidas “que nos afecta a todos en general, y a cada uno en su profesión, en particular”, de acuerdo a lo vertido por una profesora de la ciudad del Golfo, que integró activamente las convocatorias.

Estatales, unificados

En este sentido, los estatales se movilizaron alrededor de las 18 horas en la Plaza San Martín y marcharon por distintas arterias de la ciudad: “Buscamos visibilizar el descontento y que las familias nos empiecen a ver activos en plena etapa de descanso, que es uno de los pedidos que nos han realizado”, expuso una docente que participó de la convocatoria.

Asimismo, mencionó que “en pleno mes de enero, la realidad es que estamos con muy poco descanso por la presión que nos genera este contexto” y anticipó que “si bien nuestro reclamo es de carácter educativo, la idea es ahora conformarnos como cuerpo de estatales, ya que la problemática y las medidas de ajuste que viene implementando el Gobierno Provincial nos afectan a todos en general, y en nuestras profesiones, en particular”.

Sin puentes de diálogo

La decisión de movilizarse nuevamente tuvo lugar tras una asamblea de la que participaron docentes y auxiliares, habida cuenta del malestar que generó en las filas sindicales y de los trabajadores, la falta de comunicación de funcionarios provinciales respecto del paquete de ajuste propuesto para los empleados, a quienes se les congelará el salario durante el término de 180 días.

Si bien en otros sectores como el sanitario, anticiparon un paro por la misma duración del “congelamiento”, no trascendieron precisiones sobre el inicio del Ciclo Lectivo 2020, aunque los docentes se constituyeron como actores enmarcados en el reclamo general, que nuclea a otros sectores representativos de los estamentos provinciales.

Pensar “fuera de la caja”

Otro de los aspectos que dejó entrever el conflicto docente, tanto en términos locales como provinciales, son las falencias de una estructura educativa tradicional que, en muchos casos, no ha sido adaptada al perfil del estudiante actual.

Con el avance de la tecnología y los cambios en los métodos de enseñanza, la vocación docente sin lugar a dudas constituye la piedra angular de la calidad de la enseñanza; no obstante, dicha calidad también tiene que ver con la capacidad de adaptación de los educadores y, más aún, del esquema educativo que nuclea a estos últimos, a estudiantes e incluso auxiliares y directivos.

Mecanismos disruptivos

Especialistas remarcan la necesidad de pensar en el alumno tanto dentro como fuera del aula, habida cuenta del acceso a información, que hoy es más fácil, y el contacto de los estudiantes con distintas plataformas tecnológicas que, por ejemplo, han permitido suplir la falta de clases “in situ” con la elaboración de consignas y trabajos prácticos “virtuales”, con el fin de sostener una calidad educativa que ha ido en detrimento, por decisiones políticas o falta de ellas.

Potenciar a los docentes en estrategias de enseñanza más activas también es uno de los puntos estratégicos que supone el desafío de adaptarse a los nuevos paradigmas; incluso, hubo quienes advirtieron que “los chicos aprendieron a pelear por sus derechos” durante las masivas movilizaciones de estudiantes en la ciudad del Golfo, durante el curso del año pasado; esto es algo no menor, ya que actualmente la mayoría de los estudiantes se conciben a sí mismos no sólo como receptores del contenido educativo, sino como actores fundamentales en la construcción de su enseñanza.

Si bien no se trata de suplantar sino de revalorizar lo positivo del actual sistema, el tiempo que los alumnos del Golfo –y del resto de la provincia también– constituyeron una postal que perdura hasta el día de hoy, donde la calidad de la enseñanza no sólo estuvo marcada por los contenidos o la falta de ellos, sino por el aprendizaje del estudiantado respecto de sus deberes y derechos como ciudadanos.