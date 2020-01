LA MESA DE UNIDAD SINDICAL CONFIRMÓ LA MANIFESTACIÓN DEL LUNES EN RAWSON

Ante la falta del pago de aguinaldo y del reconocimiento de los últimos acuerdos paritarios por parte del Gobierno Provincial, los gremios que nuclean a los trabajadores de la Administración Pública confirmaron las medidas de fuerza y ratificaron que el lunes próximo se llevará a cabo una manifestación por las calles de la localidad de Rawson.

Puntualmente, la Mesa de Unidad Sindical (MUS) emitió un comunicado ayer en el que explicaron que “desde el 18 de diciembre de 2019 venimos escuchando excusas y mentiras de parte de un Gobierno que no asume ni cumple con sus obligaciones frente a los trabajadores. Evoca los derechos laborales en un discurso de alto contenido marketinero, pero en la práctica dista enormemente de ser real y concreto: pago escalonado, incumplimiento de acuerdos paritarios, incumplimiento del pago del SAC”.

Además, las asociaciones sindicales que integran la MUS indicaron que “hemos apostado a la búsqueda de acuerdos cuyo contenido sea siempre el respeto y el cumplimiento de los derechos del conjunto de los trabajadores, y hemos dado las batallas que han sido necesarias en el marco de un extenso conflicto. Por el contrario, ha sido siempre el Gobierno quien ha empeñado una palabra vacía y ha jugado con las economías familiares, retaceando información, no dando explicaciones o usando el silencio como única respuesta”.

“Más grave aún se vuelve la situación cuando, ante el reclamo popular y colectivo, este mismo Gobierno –que se dice dialoguista- les da un cheque en blanco a las fuerzas de seguridad para que accionen contra los trabajadores. Innumerables son las situaciones en las que compañeros han sido reprimidos como respuesta a reclamos genuinos”, agregó el documento.

Por último, la MUS indicó que “los trabajadores no somos la moneda de cambio, no vamos a pagar el ajuste, y la megaminería no es ni será la solución”. Además, confirmaron que el próximo lunes habrá una concentración en la Carpa de Unidad, ubicada en la ciudad capital de Chubut.



Judiciales y magistrados, en alerta

Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SiTraJuCh) mantuvieron una entrevista con El Diario en la que confirmaron que están de acuerdo con lo estipulado por la MUS, por lo que acompañarán las medidas. No obstante, al encontrarse en feria judicial, los manifestantes que viajarán el lunes a Rawson lo harán por su cuenta.

Quien también hizo referencia a la situación fue la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut (AMFJCh), que a través de un comunicado afirmó que la presidenta de la Comisión, Carina P. Estefanía, mantuvo una reunión con el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut (STJ), Mario Vivas.

Según el comunicado, el ministro de Economía y Crédito Público de la Provincia, Oscar Antonena, se reunió con el titular del máximo tribunal judicial de Chubut. En dicha oportunidad, el representante económico del Poder Ejecutivo le informó a Vivas que “no tenían fecha cierta de pago y que se estaban realizando gestiones para obtener los fondos correspondientes y recién entonces anunciar oficialmente en qué fecha los activos de la Administración Pública provincial cobrarían aguinaldo y sueldo”.

“En virtud de ello, la Comisión ha resuelto mantenerse en estado de alerta permanente, a fin de resolver qué medidas se adoptarán en lo sucesivo. Sin perjuicio de ello, esta Asociación reitera la imperiosa necesidad de que el Poder Ejecutivo provincial informe públicamente el real estado económico de la Provincia, teniendo especialmente en cuenta que estamos al comienzo de un nuevo año financiero y que resulta imprescindible tener certidumbre y previsibilidad respecto del cobro de los salarios de los empleados públicos”, indicó el comunicado de la AMFJCh.

Posibles cortes de ruta

Por su parte, Camilo Neira, delegado en Puerto Madryn del Sindicato de Trabajadores Viales de Chubut (SiTraViCh), no descartó la posibilidad de que vuelvan a concretarse interrupciones en las rutas de la Provincia. En una entrevista con LU20, el referente gremial precisó: “Si uno trata de llegar y dialogar por todos los medios con el Gobierno, pero no hace caso, salimos a las rutas porque las veces que hemos salido a la ruta a la media hora están llamando a dialogar. Si tenemos que cortar las rutas, las vamos a cortar”.

Además, Neira agregó que “tenemos gran preocupación por la demora en el pago de los aguinaldos. Las bases de todos los sindicatos están empezando a pedir que haya más acción por parte de la dirigencia”.

UPCN inició medidas

El gremio de UPCN presentó este viernes una nota al gobernador Mariano Arcioni en la que le anuncia “el estado de retención de servicios en todo el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial” debido a la falta de pago del medio aguinaldo.

La nota aclara que la misma se extenderá hasta tanto se regularice la situación y lleva la firma de Christian Salazar, coordinador general de UPCN Chubut.

Policías participarán de las movilizaciones

Cristian Montesinos, representante del Consejo de Bienestar Policial de Comodoro Rivadavia, por su parte, expresó que la fuerza se sumará al reclamo por el pago del aguinaldo. “La familia policial, más que nada, en los sectores que no dependen del servicio adicional, la ha pasado muy mal este mes”.

Montesinos aseguró: “buscamos tener una unidad dentro de los trabajadores estatales y es lo que nos llevará a hacerle entender a este Gobierno que trabaje para la gente y no haga entrega de provincia con el lobby de la minería”.

Al ser consultado por posibles medidas de los efectivos policiales, señaló: “nunca lo queremos hacer, es dejar a la ciudad sin la seguridad, es algo que no tenemos en vista” sin embargo confirmó que “participaremos en las movilizamos y en todas las medidas que se vayan adoptando”.

El lunes próximo, los estatales se concentrarán en el Hospital Regional desde las 11, «para reclamar por las deudas que tiene el Gobierno con nosotros; aguinaldo, cláusula gatillo y cronograma de pago del sueldo de diciembre” describió el dirigente Daniel Murphy.

Anunciaron retención de servicios en los hospitales

Otro de los gremios que se pronunció en las últimas horas fue el Sindicato de Salud Pública (SiSaP), que también emitió un comunicado de prensa. En el mismo, la entidad hizo referencia a todos los incumplimientos del Gobierno Provincial antes mencionados. Como resultado de esto, ayer se hizo una retención de servicios en todos los hospitales y establecimientos públicos de salud de Chubut, con el objetivo de realizar una “jornada de protesta provincial”.

En tanto, desde el personal Civil de la Nación también se manifestaron al respecto de esta complicada realidad y confirmaron la retención de servicios en las áreas dependientes de este sector. En el comunicado publicado ayer también aclararon que esta medida de fuerza se extenderá hasta que se regularice la situación.