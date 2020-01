LOS GREMIOS CONCRETARÁN HOY LA MOVILIZACIÓN EN RAWSON

Tal fuera anunciado, y ante la falta de respuesta del Gobierno Provincial, trabajadores estatales marcharán hoy por las calles de Rawson, en reclamo por el pago del medio aguinaldo y ante la incertidumbre respecto de los habares del mes de diciembre que deberían hacerse efectivos durante esta semana. La convocatoria está dirigida a todos los sectores de la Administración Pública Provincial, Entes autárquicos, Poder Legislativo y Poder Judicial.

En ese contexto, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), decretó un paro por 24 horas. Esto fue informado a través de un comunicado de prensa, donde afirman que, “el nuevo Gobierno asumido el 10 de diciembre con el mismo gobernador (Mariano Arcioni), pero nuevo Gobierno al fin, no convocó a la Mesa de Unidad Sindical, ni a los sindicatos, ni a las centrales para explicar cuál es la estrategia, el estado de situación y los pasos a seguir que piensa realizar en medio de la crisis económica que hace tiempo sufrimos los Trabajadores de Chubut”.

“Lamentablemente ante la falta de diálogo, la incertidumbre constante de las declaraciones del ministro de Economía (Oscar Antonena) y el desconocimiento de la agenda del gobernador, la única alternativa que tenemos es la medida de fuerza”, agregó el texto.

En la continuidad de su discurso, las autoridades de la CTA destacaron que “en Chubut experimentamos un fin y principio de año como antes del año 1945, donde no existía el aguinaldo. Esa conquista histórica que hoy el Gobierno de Chubut, pese a las declaraciones del gobernador que dice que es la provincia mejor administrada, resulta que en la realidad es la única provincia que no abonó el medio aguinaldo en diciembre. Nos preguntamos también cuándo cobraremos el salario”.

“Estamos en contacto permanente con los demás sectores que aún no cobraron su deuda y no se les cumplió la paritaria: Educación, Viales, Pesca, Salud, etcétera. Esta situación se complica pensando en que el mes que viene deben comenzar las paritarias de principio de año sin resolver las del año pasado”, resaltó la asociación sindical.

En este sentido, la CTA destacó “también hemos manifestado siempre, y lo hizo el pueblo de toda la provincia en los últimos días que la salida no es con la megaminería. En estos años de crisis propusimos leyes de recaudación extraordinaria para emprendimientos millonarios que ya se realizan y nunca hubo voluntad política de llevarlos adelante o realizar algo superador”.

“Es por esto que volvemos a insistir en una convocatoria para tener claridad de cuál es la definición política del nuevo Gobierno en materia económica, en materia de deuda salarial y de todas las faltas de respuestas a las demandas que venimos sosteniendo de hace mucho tiempo”, concluyó la entidad gremial durante el fin de semana.

El SOyEAP se suma a los reclamos

En tanto, el Consejo Directivo del Sindicato de Obreros y Empleados de la Administración Pública (SOyEAP) declaró el estado de alerta y movilización ante la incertidumbre y la no certeza del pago del aguinaldo.

Así se lo hicieron saber por nota a la Secretaría de Trabajo de la Provincia el viernes pasado. La asociación sindical fundamentó el pedido en el hecho de no existir precisiones sobre la fecha de pago de aguinaldo segundo semestre de 2019 y haberes del mes de diciembre del mismo año, como asimismo de la fecha para el pago de los haberes adeudados en concepto de aumentos no liquidados y con incumplimiento de las actas paritarias oportunamente homologadas.

Puntualmente, el Consejo Directivo afirmó que “este no fue un buen comienzo de año para los trabajadores y trabajadoras de la administración pública provincial, con el agravante que no existe perspectivas de cobrar en tiempo y forma el sueldo de diciembre”.

El SOyEAP hizo responsable al Gobierno Provincial por “la zozobra que está sometiendo a la familia estatal, como así también, afirmamos que es el único responsable de las posibles acciones directas que están obligando a los trabajadores y trabajadoras a llevar adelante por esta actitud de desaprensión por parte del Ejecutivo y sus ministros”, afirmó.

Pronunciación de la Mesa de Unidad Sindical

Vale recordar que el viernes pasado la Mesa de Unidad Sindical (MUS) emitió un comunicado confirmando la manifestación prevista para hoy y en el mismo explicaron que “desde el 18 de diciembre de 2019 venimos escuchando excusas y mentiras de parte de un Gobierno que no asume ni cumple con sus obligaciones frente a los trabajadores. Evoca los derechos laborales en un discurso de alto contenido marketinero, pero en la práctica dista enormemente de ser real y concreto: pago escalonado, incumplimiento de acuerdos paritarios, incumplimiento del pago del SAC”.

Además, las asociaciones sindicales que integran la MUS indicaron que “hemos apostado a la búsqueda de acuerdos cuyo contenido sea siempre el respeto y el cumplimiento de los derechos del conjunto de los trabajadores, y hemos dado las batallas que han sido necesarias en el marco de un extenso conflicto. Por el contrario, ha sido siempre el Gobierno quien ha empeñado una palabra vacía y ha jugado con las economías familiares, retaceando información, no dando explicaciones o usando el silencio como única respuesta”.

“Más grave aún se vuelve la situación cuando, ante el reclamo popular y colectivo, este mismo Gobierno –que se dice dialoguista- les da un cheque en blanco a las fuerzas de seguridad para que accionen contra los trabajadores. Innumerables son las situaciones en las que compañeros han sido reprimidos como respuesta a reclamos genuinos”, agregó el documento.

Por último, la MUS indicó que “los trabajadores no somos la moneda de cambio, no vamos a pagar el ajuste, y la megaminería no es ni será la solución”. Además, confirmaron que el próximo lunes habrá una concentración en la Carpa de Unidad, ubicada en la ciudad capital de Chubut.



Judiciales y magistrados, en alerta

Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SiTraJuCh) mantuvieron una entrevista con El Diario en la que confirmaron que están de acuerdo con lo estipulado por la MUS, por lo que acompañarán las medidas. No obstante, al encontrarse en feria judicial, los manifestantes que viajarán el lunes a Rawson lo harán por su cuenta.

Quien también hizo referencia a la situación fue la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut (AMFJCh), que a través de un comunicado afirmó que la presidenta de la Comisión, Carina P. Estefanía, mantuvo una reunión con el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut (STJ), Mario Vivas.

Según el comunicado, el ministro de Economía y Crédito Público de la Provincia, Oscar Antonena, se reunió con el titular del máximo tribunal judicial de Chubut. En dicha oportunidad, el representante económico del Poder Ejecutivo le informó a Vivas que “no tenían fecha cierta de pago y que se estaban realizando gestiones para obtener los fondos correspondientes y recién entonces anunciar oficialmente en qué fecha los activos de la Administración Pública provincial cobrarían aguinaldo y sueldo”.

“En virtud de ello, la Comisión ha resuelto mantenerse en estado de alerta permanente, a fin de resolver qué medidas se adoptarán en lo sucesivo. Sin perjuicio de ello, esta Asociación reitera la imperiosa necesidad de que el Poder Ejecutivo provincial informe públicamente el real estado económico de la Provincia, teniendo especialmente en cuenta que estamos al comienzo de un nuevo año financiero y que resulta imprescindible tener certidumbre y previsibilidad respecto del cobro de los salarios de los empleados públicos”, indicó el comunicado de la AMFJCh.