SE CONCENTRARÁN A LAS PUERTAS DEL HOSPITAL REGIONAL

La referente de ATE en Comodoro Rivadavia; Verónica Rosales, cuestionó al Gobierno provincial por el “plan de ajuste” y convocó a todos los sectores de la Administración Pública a una concentración que tendrá lugar este miércoles a las 9 horas a las puertas del Hospital, y adelantó que luego marcharán por la ciudad, aunque aún no definieron el recorrido.

Este martes hubo una Asamblea en el Hospital Regional “con la decisión de los trabajadores de hacer la denuncia correspondiente por este incumplimiento del Gobierno que viene adeudando todas las cláusulas gatillo firmadas en paritarias el año pasado”.

“No nos queda otra en esta lucha contra el Gobierno que no ha cumplido nada y con estas declaraciones que vienen por el ajuste de los trabajadores de querer hacernos responsable de una deuda que no cometimos nosotros. Mañana hay una concentración de todos los sectores para reclamar lo que nos corresponde. Será afuera del Hospital Regional y haremos una marcha. Luego decidiremos hacia dónde vamos a ir con otros sectores de la Administración Pública”, sostuvo la dirigente sindical.

En ese marco convocó a “todos los compañeros de la Administración Pública porque estamos todos en las mismas condiciones. Están todos invitados al comienzo de esta lucha. No hemos bajado los brazos. Venimos con más fuerzas y no vamos a permitir el ajuste que quiere implementar este Gobierno hacia los trabajadores”.