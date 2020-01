LOS GREMIOS DE CHUBUT ACRECENTAN SUS MEDIDAS DE FUERZA ANTE LOS INCUMPLIMIENTOS DEL GOBIERNO

Los trabajadores estatales de todo el país, pero específicamente los de Chubut, están atravesando hace varios meses tiempos complicados, con demoras considerables en los pagos de los salarios y otros inconvenientes que descompaginan el desarrollo normal del día a día.

En este contexto, lejos de quedarse con los brazos cruzados, empleados que están afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y que desempeñan sus labores en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) realizaron varios informes sobre la situación que está atravesando el país, particularmente en lo que tiene que ver con los salarios.

Del documento en cuestión se desprende que “el IPC (Índice de Precios al Consumidor) informó un acumulado de inflación del 53,8% para 2019. Para 2020 se estima que rondará el 40%. Pero este sería el piso en el mejor de los escenarios, ya que suponen el dólar oficial manteniéndose en el rango de los 64 pesos”.

Como consecuencia de esto, el gremio agregó que ante esta realidad “realizamos un ejercicio de estimación que nos permita acercar lo que serían los valores requeridos en la actualidad para llevar adelante una vida digna, en base a datos oficiales”.

El informe en cuestión también considera que en la actualidad el salario mínimo de bolsillo debería ser de 61.882 pesos. Un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos (de seis y nueve años) en diciembre de 2019 necesitó de 61.882 pesos para satisfacer sus necesidades, cifra que se compone de 19.910 pesos necesarios para adquirir una canasta alimentaria mínima y de 41.971 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos, detalló el gremio en un comunicado.

Reclamos de los gremios

También cabe resaltar que la realidad actual para los trabajadores de la Administración Pública de Chubut sigue empeorando día a día, recordando que hasta el momento sólo se han cancelado los haberes de los primeros dos rangos correspondientes al mes de diciembre, al tiempo que aquellos trabajadores estatales que cobran más de 65.000 pesos todavía no lo han hecho.

El resultado de esto es el retorno de las medidas de fuerza, que ya fueron ratificadas por los empleados legislativos, los trabajadores estatales de la Salud y los brigadistas.

Mientras en la Legislatura se desarrollaron cortes de luz, agua e internet por parte de los empleados del sector, los representantes de ATE estuvieron desde comienzos de esta semana hasta ayer realizando retenciones de servicios y movilizaciones en distintos puntos de la provincia, algo que tendrá su réplica hasta que se cancelen todos los sueldos.

Al respecto, el secretario general del Sindicato de la Salud Pública del Chubut (SISAP), Carlos Sepúlveda, confirmó que durante toda la semana seguirá el estado de alerta, retención de servicio, asamblea permanente y movilización.

Por su parte, los brigadistas de Esquel, nucleados en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) desarrollaron medidas de fuerza similares, y actualmente están de paro, por lo que, según anunciaron, no asistirán a posibles incendios. Puntualmente, los trabajadores que luchan contra los incendios forestales anunciaron una nueva medida de fuerza, que se mantendrá desde el martes y será hasta el viernes 31 de enero, en reclamo por el aumento adeudado según lo acordado en paritarias realizadas en marzo del año pasado.

Situación de cada sector

En este contexto, Roberto Cabeda, referente gremial de ATE en Puerto Madryn, hizo referencia a la situación que están atravesando y reiteró su preocupación por la demora en el pago de los salarios correspondientes al mes de diciembre. No obstante, reconoció que se canceló buena parte de los acuerdos paritarios correspondientes al año pasado que se adeudaban, aunque todavía resta el incremento del medio aguinaldo de diciembre.

“En el caso de Salud es diferente tienen los básicos del mes de junio, por eso esta diferencia que nosotros venimos disputando. Ayer (por el martes) tuvimos reunión plenaria de los compañeros y compañeras del Ministerio de Familia en Rawson, discutiendo sobre cómo está la situación. Para ellos es diferente porque tenían una cantidad de pases a planta por la situación de precarizados”, agregó Cabeda.

Además, indicó que en el caso de los trabajadores de la 1987 también hay algunos casos de precarización por resolver, al mismo tiempo que siguen existiendo incrementos salariales acordados en las últimas negociaciones paritarias que todavía no han sido reconocidos.

Al ser consultado sobre las explicaciones que brindó el Poder Ejecutivo de Chubut respecto a las diferenciaciones que existe en cada uno de los sectores de los trabajadores de la Administración Provincia, el referente de ATE en Puerto Madryn dijo: “Yo no la tengo. Entiendo que tiene que ver con el nivel de conflictividad existente. Hoy nos están llamando en Salud porque Salud decidió ponerse al frente de la pelea en el mes de enero, visualizando que existía un problema y hubo una convocatoria por parte del Gobierno. Si hubiésemos estado guardados en los lugares de trabajo creo que no hubiese existido ninguna convocatoria”.