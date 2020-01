ATE COMODORO INICIÓ CONVERSACIONES CON CAMUZZI

Ante el atraso del pago de sus haberes, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), gestiona ante Camuzzi un plan de pago de las cuotas. La situación de los trabajadores estatales es cada vez más delicada. Algunos no percibirían su sueldo hasta el sábado 25 y los avisos de atrasos de pago comienzan a llegar a los hogares de los empleados de la administración pública. Algunos no han podido hacer frente a las deudas y ya les han comenzado a cortar los servicios públicos.

En ese contexto, ATE comenzó a gestionar con Camuzzi un plan de pagos para no pasar el invierno sin gas. “Estaba llegando el director general de Camuzzi y nos van a llamar a cada uno de los trabajadores que tengamos deuda. Tendrán que ir haciendo el trámite para que se le extienda la forma de pago. Todo aquel que tenga una deuda reciente y que trabaja en el Estado podrá saldarla pagando la mitad y después se hará un financiamiento en cuotas”, sostuvo Gerardo Coronado, secretario adjunto de ATE.

El dirigente gremial consideró que “se hará un listado de ATE por la cantidad de gente que tenemos y por los problemas de corte de gas. La respuesta sería que pongan una oficina para los trabajadores del Estado porque no son pocos a los que se les está haciendo el corte. Pedimos que se evite el corte porque ahora estamos en verano, pero en el invierno esto va a empeorar”.

La preocupación de los trabajadores estatales se funda en que el gobernador Mariano Arcioni ya confirmó que el pago escalonado continuará hasta mediados de año y todavía no han tenido respuestas a una salida de la crisis que afecta a Chubut.

Medidas de fuerza

En este marco, ATE continuará en estado de alerta y movilización. “Hay algunos compañeros que están haciendo paro y otros, retención de servicios. Se va a continuar sumando gente porque hoy veíamos que el gobernador no tiene ninguna solución con respecto a los salarios y menos con la deuda. A medida que vayan transcurriendo los días se irá sumando gente realizando medidas de fuerza”, advirtió.

Los trabajadores de la Salud son los más activos en el reclamo por el pago de los haberes ya que los empleados judiciales están en Feria y los docentes, junto con los auxiliares de la Educación, están de vacaciones.

“Nuestra situación se agrava cada vez más. Seguimos teniendo persecución por parte del personal contable de Salud. Continúan con la idea de cambiar jefaturas y le pedimos la renuncia al director contable porque hace dos meses que está y quiere cambiar a los compañeros que llevan 32 años de servicio. Es un atropello hacia los trabajadores”, criticó el dirigente de ATE. (Fuente: El Patagónico)