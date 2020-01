SE MOVILIZARON A RAWSON Y HUBO CORTES DE RUTA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA PROVINCIA

Se concretó este lunes la movilización parte de los trabajadores de la Administración Pública de Chubut por las calles de Rawson. La iniciativa fue impulsada por los incumplimientos del Gobierno Provincial, aunque principalmente se hizo hincapié en el malestar por la falta del pago del aguinaldo de los empleados activos y el desconocimiento de los acuerdos paritarios.

La manifestación por las arterias de la ciudad capital no fue la única medida de protesta que adoptaron los empleados públicos, ya que también se realizaron cortes de ruta en distintos puntos de la Provincia, mientras que otros sectores optaron por el desarrollo de paros.

No obstante, cabe aclarar que la convocatoria en esta oportunidad no fue tan contundente como en casos anteriores, teniendo en cuenta la época del año y que hay muchos trabajadores que se encuentran de vacaciones, por lo que no asistieron a la movilización que tuvo lugar en las calles de Rawson.

Rechazan cuarto intermedio

Poco después de una hora de comenzada la manifestación, representantes del Poder Ejecutivo recibieron en Casa de Gobierno a los referentes de la Mesa de Unidad Sindical, con el objetivo imperioso de llegar a un acuerdo. En esta oportunidad la postura de los gremios fue clara desde un principio, y exigieron que se les precisen las fechas del pago del aguinaldo y también que se dé a conocer el cronograma del pago de los haberes correspondiente al mes de diciembre.

Puntualmente, estuvieron en una mesa de diálogo todos los referentes de las principales asociaciones sindicales que nuclean a todos los trabajadores de la Administración Pública. En tanto, por parte del Poder Ejecutivo estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Carlos Relly, y el secretario de Trabajo, Cristian Ayala.

Por parte del Gobierno se les solicitó a los gremios pasar a un cuarto intermedio de 24 o 48 horas, con el fin de formular una propuesta concreta, tal como lo exigieron los representantes de los empleados públicos. No obstante, esta requisitoria del Poder Ejecutivo fue rechazada por las asociaciones sindicales, quienes pidieron que las precisiones sean inmediatas.

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en Chubut definió continuar este martes con un paro por 24 horas, ante la falta de respuesta por parte del Gobierno y la indefinición sobre las fechas de pago.

Cortes de ruta

Como se mencionó anteriormente, uno de los mecanismos empleados para protestar durante la jornada de ayer consistió en cortes de rutas en distintos puntos de la Provincia.

El primero de éstos tuvo lugar cerca de las 10 de la mañana, cuando un grupo de trabajadores se autoconvocó en la Ruta Nacional Nº3, donde se cortó el ingreso sur a la ciudad de Puerto Madryn. Esta iniciativa comenzó como una “volanteada”, que luego continuó como una interrupción total del tránsito, que fue habilitado durante cinco minutos cada media hora.

Más temprano por la mañana se había hecho una medida similar pero sobre la Ruta Provincial Nº7, entre las localidades de Trelew y Rawson. Esta medida fue finalizada luego de que el ministro de Educación de Chubut, Andrés Meiszner, cite para una reunión al secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), Santiago Goodman.

Réplica en Comodoro

A diferencia de manifestaciones anteriores, esta vez no hubo una congregación de trabajadores de casi todas las localidades de Chubut. Esta vez la iniciativa tuvo sus respectivas “réplicas” en ciudades más alejadas. Un claro ejemplo de esto es lo que ocurrió ayer en Comodoro Rivadavia, donde los manifestantes se movilizaron hacia el Hospital Regional, punto en donde se interrumpió el tránsito sobre la avenida Hipólito Yrigoyen.

Puntualmente, los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se concentraron en la plaza de la Escuela N° 83, donde se reunieron con representantes de la Mesa de Unidad Sindical y luego marchar hacia el nosocomio antes mencionado.

Al respecto, Gerardo Coronado, dirigente de ATE, explicó los motivos de la manifestación de ayer y precisó que “deberíamos haber cobrado el aguinaldo el 18 de diciembre. Estamos de retención y paro. Continuamos con una radio abierta y seguramente vamos a marchar por el centro de la ciudad”.

Además, en una entrevista con la agencia de noticias ADN Sur, el referente gremial de los trabajadores estatales aclaró que tampoco hay novedades por parte del Gobierno Provincial sobre la fecha de pago el salario de diciembre.