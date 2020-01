NO SE DESCARTAN NUEVAS MEDIDAS DE ACCIÓN DIRECTA

Desde la Mesa de Unidad Sindical lanzaron la última semana una severa advertencia al gobernador Mariano Arcioni anticipando que retomarán la lucha, rechazando el paquete de medidas anunciado. En ese marco, solicitan que se los convoque formalmente para conocer en detalle la propuesta que los involucra y sobre la que no han sido informados adecuadamente.

El secretario General de la CTA, Tomás Montenegro, sostuvo que, “estamos reclamando una convocatoria formal a la Mesa de Unidad Sindical (MUS) y a cada uno de los sindicatos luego de la presentación formal del proyecto. Queremos saber cuál va a ser el proyecto que va a ingresar”, advirtió.

“Con las medidas, en términos generales, como el retiro voluntario, el pago escalonado, o el congelamiento de los sueldos, me parece que la única salida que el gobierno encuentra es el ajuste a los trabajadores”, añadió.

Montenegro apuntó contra el Gobernador, y dijo que “hemos resistido las políticas de ajuste de Macri, Arcioni quiere hacer un paralelismo con Alberto Fernández que llegó el 10 de diciembre, cuando Arcioni fue parte de las recetas de ajuste”.

El Secretario General de la CTA expresó que “no encontraron voluntad política de una distribución de los recursos de la riqueza que tiene la provincia”.

“Parece que los únicos que tenemos que pagar el endeudamiento somos los trabajadores cediendo derechos. La solución no puede ser el congelamiento por seis meses a los estatales, hay medidas de fondo que no están tomando”, sentenció.

Luchando en las calles

En ese contexto, los gremios han anticipado que “sin una idea a favor de los trabajadores, este Gobierno anuncia un ajuste brutal con toda la parafernalia de la que hipócritamente dispone, pide ‘un gesto’ a los trabajadores y se atreve a cuestionar ‘la moral de los chubutenses’. Que sean los grupos económicos que explotan nuestras riquezas, que nunca dejan de ganar y cuyas ganancias no vuelven al pueblo, quienes tengan ese gesto. Es ahí donde debe ajustar el Gobierno. Somos una de las tres provincias más endeudadas del país, que informen al conjunto de los chubutenses el destino de ese dinero”, sostuvo la Mesa de Unidad Sindical.

Medidas de acción directa

Este lunes comienzan las medidas de fuerza en diversos sectores y con distinta modalidad, en el Hospital de Puerto Madryn hay una convocatoria a asamblea y situaciones similares se viven en el servicio de Salud Pública en toda la provincia.

Asimismo, hay retención de servicios en otros organismos del Ejecutivo Provincial, y también han anticipado medidas desde los demás poderes del Estado si no hay respuesta al pago de salarios adeudados.