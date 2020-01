ATE INICIÓ UN PARO POR TIEMPO INDETERMINADO POR LA DEMORA DEL AGUINALDO

El secretario general de la ATECh, Santiago Goodman, advirtió sobre el inicio de medidas de fuerza, luego de conocer que aún no fecha de pago de los aguinaldos para los trabajadores estatales.

Luego de que el ministro de Economía del Chubut, Oscar Antonena anunciará que no hay fecha certera sobre el pago de aguinaldos ni salarios del mes de diciembre, desde el gremio docente salieron a responderle.

Goodman aseguró que ante la incertidumbre en el pago, se realizará una movilización la semana próxima: «Nos vamos a movilizar el lunes», indicó

Asimismo, desde ATE se comunicó que desde las cero horas de este jueves se comenzó con un paro por tiempo indeterminado.

Por su parte, el Movimiento de Unidad Sindical confirmó que este viernes 3 de enero se realizará una conferencia de prensa en Urquiza 345, ante la falta de pago del aguinaldo a los estatales provinciales. Y advirtieron que se definirán en conjunto acciones directa.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se informó a la Secretaría de Trabajo que comienzan una medida de fuerza.

Según se indicó desde el gremio, desde las cero horas de este jueves 2 de enero los trabajadores se declararon en estado de alerta, movilización, retención de servicio y paro por tiempo indeterminado.

La medida se adoptó ante el incumplimiento por parte del gobierno provincial, del pago en tiempo y forma del salario que correspondía abonar en el mes de diciembre.

El paro continuará hasta que no se normalice el cronograma de pagos. Mientras tanto, este mediodía, el ministro de Economía de la provincia, Oscar Antonena anunció que aún no hay certezas sobre la fecha en que se abonará el aguinaldo y los sueldos de diciembre.