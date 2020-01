PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD PSICOFÍSICA Y LA PRIVACIDAD DE LA DENUNCIANTE

El Concejo Deliberante de Trelew buscará aprobar un Protocolo Institucional de Prevención e Intervención ante Situaciones de Violencia y/o Discriminación de Género u Orientación Sexual hacia las Mujeres, con alcance a concejales, empleados de planta permanente, transitoria y política del cuerpo parlamentario de la ciudad de Trelew. Dicho Protocolo tramita mediante Expediente N° 28.199, el cual fue presentado por la concejal de mandato cumplido Leila Lloyd Jones y que se encuentra en la Comisión de Asuntos Legales.

En virtud de planteos y denuncias formuladas por el movimiento de mujeres de nuestro país respecto de la violencia de género en el ámbito laboral, el Concejo Deliberante propone, como herramienta para erradicar estas situaciones, la creación de un protocolo de intervención para el organismo a los fines de saber cómo proceder, que acciones tomar contra el denunciado y qué medidas implementar para salvaguardar la integridad psicofísica y la privacidad de la denunciante.

A fin de implementar el referido protocolo, este organismo entiende por violencia contra las mujeres lo establecido en el Artículo 1ro de la Convención de Belém do Pará, que dice textualmente: “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

Entre los principales objetivos y principios que rigen el Protocolo se destacan los siguientes: garantizar un ambiente libre de discriminación, hostigamiento, y violencia por razones de género o diversidad sexual; tratar todas las quejas y denuncias internas con rigor, rapidez, imparcialidad y confidencialidad; poner a disposición de las personas afectadas el asesoramiento gratuito y la asistencia que puedan requerir para reparar los daños que pudiesen haber sufrido; garantizar el respeto, la privacidad, la contención y el acompañamiento; prohibición de revictimizar a la denunciante; promover y/o gestionar Talleres de Buenas Masculinidades, entre otros.

Es importante destacar que el Protocolo mencionado procede ante los casos en que el agresor trabaje o desempeñe funciones en el Concejo Deliberante y el acto discriminatorio, hostigamiento y violencia de género o de diversidad sexual ocurra dentro de las instalaciones del organismo o través de medios telefónicos, virtuales, etc, siempre y cuando la relación interpersonal entre los sujetos tenga su origen en función de su trabajo o desempeño en el Cuerpo.

El impulso para el tratamiento parlamentario y la aprobación del Protocolo Institucional de Prevención e Intervención ante Situaciones de Violencia y/o Discriminación de Género u Orientación Sexual hacia las Mujeres es una de las diez políticas con perspectiva de género que el Presidente del Concejo Deliberante Juan Aguilar desarrolló mediante Resolución de Presidencia N° 04/20, en la cual consta el denominado Plan de Trabajo para el año 2.020.