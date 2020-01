CONGELARÍAN SUELDOS POR 180 DÍAS, NO PAGARÍAN CLÁUSULA GATILLO, COMO PRINCIPALES MEDIDAS

Mariano Arcioni anunciará esta semana un Plan de Reestructuración del Estado, que tiene como objetivo fundamental “ajustar” el desmedido gasto público de Chubut y acotar así el déficit presupuestado para este año que supera los 11 mil millones de pesos. Crece la expectativa por la batería de medidas que tendría un fuerte impacto en los empleados públicos ya que se congelarían los sueldos por seis meses y no se pagaría la cláusula gatillo, además de iniciarse negociaciones para reperfilar la deuda en dólares.

El Poder Ejecutivo reclamaría además a los otros poderes que sean “solidarios” y acompañen el recorte de los gastos, en sintonía con las exigencias que han planteado desde el Gobierno Nacional que instaron a la Provincia a reordenar sus cuentas públicas.

Desde hace ya largos meses que Chubut se encuentra en una profunda crisis económica y financiera, situación que todavía no ha podido ser resuelta por el Gobierno Provincial. En los últimos días el gobernador Mariano Arcioni y otros referentes importantes del Poder Ejecutivo han viajado a Buenos Aires para pedir auxilio al presidente Alberto Fernández. Desde Casa Rosada fueron claros, y dijeron que sólo prestarán colaboración para salir de la crisis provincial en caso de que el Gobierno de Chubut presente un plan sólido para resolver los conflictos actuales.

Ahora desde Fontana 50 lanzarán un plan que sería presentado esta semana donde se precisarían las modificaciones que Arcioni y su equipo intentará aplicar en el Estado. Actualmente el Gobierno no puede hacer frente de manera regular a la totalidad de los salarios de los trabajadores de la Administración Pública, que sería uno de los objetivos primordiales en este plan. Además de plantear un congelamiento en los haberes de los empleados públicos por 180 días, también se buscará expulsar a todos aquellos que actualmente ocupen un cargo, pero que no ejerzan las labores correspondientes.

60.000 sueldos

Si bien no se han reconocido los aumentos salariales alcanzados en las últimas negociaciones paritarias, desde el Gobierno afirman que en Chubut se pagan los salarios más altos del país, siempre hablando en lo que corresponde a la Administración Pública. Un dato clave en este contexto también es que actualmente la administración provincial tiene que hacer frente a un total de 60.000 haberes, teniendo en cuenta los activos y los pasivos.

Actualmente, resulta que el salario promedio de los trabajadores activos alcanza los 68.000 pesos mensuales, mientras que la jubilación media llega a los 78.000 pesos. Aquí también resulta clave destacar que no está prevista una nueva negociación paritaria hasta mediados del año en curso, fecha en la que ya se espera tener resuelta o encaminada la solución para salir de la crisis económica y financiera.

Postergar vencimientos de deuda

No obstante, no es el sueldo de los trabajadores el único frente complicado en el que debe batallar el Gobierno Provincial, ya que desde el Poder Ejecutivo también muestran una profunda preocupación en los vencimientos de deuda. Puntualmente, la que más preocupa es aquella que fue tomada en dólares y, en caso de no poder ser reperfilada, existen grandes probabilidades de que Chubut no pueda afrontar sus compromisos en tiempo y forma e ingrese en default.

Los docentes deberán esperar

Como ya es sabido, los docentes ya no negociarán sus aumentos salariales con las administraciones provinciales, debido al regreso de la Paritaria Nacional Docente. En este contexto, el Ministerio de Educación de la Nación comenzará a negociar el próximo 20 de enero con los gremios en cuestión. De cara a estos encuentros, la postura de la Casa Rosada es la eliminación de las cláusulas gatillos durante todo 2020 y también la fijación del básico en un monto neto, no un porcentaje. Esto, lógicamente será replicado en Chubut, al igual que en la mayoría de las provincias.

De esta manera, desde la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) ahora tendrán que estar a la expectativa del acuerdo alcanzado entre el Gobierno Nacional y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Sin aumentos hasta el invierno

En Chubut tienen bien claro que es imposible aumentar nuevamente los salarios, sobre todo porque desde Nación están exigiendo revertir la crisis económica y financiera, y un incremento de la masa salarial iría en una dirección diametralmente opuesta.

No obstante, el Poder Ejecutivo provincial tendrá que hacer frente a los acuerdos paritarios ya acordados, debido a que los mismos fueron firmados y homologados en la Secretaría de Trabajo, lo que imposibilita la posibilidad de que sean dados de baja.

Ahora la discusión pasa por saber cómo serán abonados estos incrementos en los haberes de la Administración Pública. Desde el Gobierno proponen hacer la cancelación en cuotas, mientras que los gremios que nuclean a los empleados públicos ya rechazaron esta iniciativa. De hecho, los docentes ya enfatizaron en reiteradas oportunidades que si el Poder Ejecutivo no cancela todas sus deudas con los trabajadores, el Ciclo Lectivo 2020 no arrancará en la fecha prevista.

Revisarían licencias médicas y carpetas psiquiátricas

En el Plan de Reestructuración del Estado que anunciaría el propio Arcioni en el transcurso de esta semana también se hace mención a los conflictos financieros que provocan las comisiones de servicios y las adscripciones. A pesar de que se hace mención a todas, las más cuestionadas son las que están en el Ministerio de Educación de la Provincia.

Entre otras cosas, este mecanismo prevé que el Estado cuando debe reemplazar a un empleado que sale de un organismo para irse a otro tiene que mantenerle el sueldo del área que dejo, lo que provoca que se duplique la masa salarial de la Administración Pública.

Como se mencionó anteriormente, la situación más conflictiva se da dentro del Ministerio de Educación. En esta área hay unas 500 adscripciones que cuentan con un sueldo bruto de 40.000 pesos cada una. Si este número se lo multiplica por 13 meses, teniendo en cuenta todos los salarios y el aguinaldo, da un total de 260 millones de pesos anuales.

En una propuesta de contralor rigurosa contra los docentes chubutenses, el Poder Ejecutivo también propone un análisis exhaustivo sobre las licencias médicas en este sector, que durante 2017 y buena parte de 2018 llegaba a los 1.000 certificados médicos y carpetas psiquiátricas.