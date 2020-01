PETROLERAS RETROTRAERÁN LOS DESPIDOS EN VACA MUERTA TRAS UN ACUERDO Y SE TRANQUILIZAN LAS AGUAS SINDICALES. CHUBUT TIENE INGRESOS SUPERIORES A LOS 360 MILLONES DE DÓLARES POR REGALÍAS Y DEPENDE EN GRAN PARTE DE LA ESTABILIDAD SECTORIAL. LA NUEVA LEY SE TRATARÍA DE UN PLAN DE PROMOCIÓN PARA LA INDUSTRIA QUE CONTEMPLA TANTO EL NO CONVENCIONAL COMO EL CONVENCIONAL

Por Trivia Demir

Luego de varias reuniones y reiteradas amenazas de Guillermo Pereyra, los trabajadores petroleros llegaron a un acuerdo con el gobierno y las empresas suspenderían los despidos en Vaca Muerta. «Vamos a arreglar. Vuelven para atrás los despidos», informó uno de los participantes de la reunión que se realizó ayer en el ministerio de Trabajo.

El conflicto data desde los tiempos del congelamiento impuesto por Macri en plena campaña electoral, cuando las petroleras enviaron unos 625 telegramas de despido y efectuaron unas 1.847 suspensiones. Un conflicto que amagaba ya a extenderse a otras zonas, con el consiguiente temor por el anclaje de los ingresos públicos a regalías que tienen las provincias productoras de hidrocarburos, como Chubut por ejemplo. En nuestra provincia en 2019 ingresaron unos 365 millones de dólares por este concepto, pero se evidenció un merma respecto al año anterior de 43 millones de dólares menos. Todo esto, está claro que por cuestiones de coyuntura, precios, devaluación, pero también medidas nacionales, impactó de plano en los ingresos de Chubut. O sea que la cosa no está para seguir en baja, sobre todo con el nivel de endeudamiento provincial, el déficit público y el escaso panorama productivo en otros sectores.

Paños fríos

Así las cosas, luego de este endurecimiento de posición empresaria en Neuquén con despidos masivos que preocupa a los gobiernos pero también a la industria, y sobre todo a las comunidades por su impacto social, el ministerio viene dictando una serie de conciliaciones obligatorias que se fueron prorrogando sin encontrar una solución definitiva. La última conciliación voluntaria vencía el próximo 28 de enero y desde el gremio veían una actitud llamativamente pasiva de parte de la Casa Rosada.

Es por eso que Pereyra salió a agitar las aguas la semana pasada y amenazó con «terminar con la paz social» y paralizar la actividad con una marcha de 20.000 personas que estaba convocada para este jueves en Neuquén.

El gesto

Posteriormente, Alberto Fernández recibió a las empresas en casa de gobierno y les prometió impulsar rápidamente una ley para fomentar las inversiones en la actividad hidrocarburífera.

Las petroleras se mostraron interesadas y aceptaron dar de baja las suspensiones en el personal, pero exigen que hasta que se apruebe la ley el gobierno las condone del pago de cargas sociales «como un gesto ante este período de crisis».

La cámara que ponía más reparos era la de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (Ceope), que pedía postergar el acuerdo para el martes y así llevarle al gobierno un número exacto del monto en contribuciones que pretendían que fuese perdonado.

El gremio se puso firme y subrayó que sin un acta firmada con las reincorporaciones, no suspenderían las medidas de fuerza. Finalmente, redactaron el acta y quedaron en firmarla en los próximos días. Con esto se evitaría a corto plazo un efecto dominó sectorial y se muestra la intención de no malversar la posibilidad que ofrece Vaca Muerta.

Más promoción sectorial

Entre otras cosas, trascendió que el proyecto de Ley que el presidente Alberto Fernández les prometió a las petroleras y que se enviará al Congreso para discutir en sesiones extraordinarias no será finalmente una nueva Ley de Hidrocarburos, sino un Régimen de Promoción para la industria. El dato surgió del equipo de Guillermo Nielsen, quien elaboró el proyecto y le dedicó buena parte del año pasado a pulir el texto y buscar nuevas ideas de especialistas del sector y empresas privadas para perfeccionarlo. La norma, según aseguró el jefe de Estado a los ejecutivos petroleros, está en un 90% terminada y no reemplazará a la Ley 27.007 de Hidrocarburos, que en 2014 modificó a su vez a la 17.319, de 1967, y la 25.943, de 2004 (de creación de Enarsa, ahora llamada Ieasa), sino que promoverá a la industria en esos términos normativos.

Aunque hace meses se viene hablando de un proyecto de blindaje regulatorio para Vaca Muerta, se supo que el régimen excederá la Cuenca Neuquina e intentará trasladar los beneficios a todas las áreas productivas del país. El objetivo es poner en un pie de igualdad tributaria y regulatoria a Vaca Muerta con la Cuenca Permian, de Estados Unidos, y que el resto del país, con las mismas normas que en Neuquén, compita por eficiencia. «Queremos impulsar el espíritu innovador de los empresarios», cuentan quienes trabajaron con el economista Nielsen en el proyecto. Ese espíritu, dicen, está en contraposición de los «empresarios prebendarios».

Los detalles no se conocen aún y están guardados «bajo siete llaves», tal cual dijeron tanto Fernández como Nielsen. Y hay una razón del secretismo: piensan que si empiezan a girar el texto por las empresas, cada una pedirá revisar aquellos artículos que afecten su negocio. Por eso, la ronda de consultas fue más bien para completar el texto y adicionar todas las actividades y mercados que deben ser desarrollados.

Cruces de modelos

Incluso, el proyecto generó una profunda grieta con el ahora ex secretario de Energía, Gustavo Lopetegui. El funcionario, quien alguna vez fue descripto por el ex presidente Mauricio Macri como uno de sus «ojos e inteligencia», chicaneó el 12 de junio a Nielsen en el Precoloquio de IDEA realizado en Neuquén.

En tierra petrolera, Nielsen abundó en generalidades de las «24 dimensiones» su proyecto y fue cruzado por Lopetegui, quien pidió que «ojalá que una de esas dimensiones sea mantener el capitalismo». El encontronazo fue apenas un día después de que Macri anunciara al peronista Miguel Ángel Pichetto para conformar la dupla de candidatos de Juntos por el Cambio. En el Gobierno creen que el macrismo intentaba infundir pánico sobre el regreso del kirchnerismo, una opción supuestamente anticapitalista. En cambio, cerca de las actuales autoridades, ahora le apuntan a Lopetegui por el cambio en la interpretación de la Resolución 46/2017, que frenó al mercado de gas y por el Decreto de Necesidad y Urgencia 566/2019, que congeló los combustibles y paró la producción de petróleo. Consultado Lopetegui contó que siempre le ofreció a Nielsen una reunión y «nunca quiso».

Nuevas medidas

Dicen que el proyecto que llegará al Congreso dentro de unos 10 o 15 días; y que genera ansiedad en las empresas busca incentivar la generación de mercados para el gas, un sector que necesita encontrar demanda para ser rentable todo el año. La expansión del Gas Natural Comprimido (GNC) y del Gas Natural Licuado (GNL) en la flota de autos, transporte de pasajeros y transporte pesado (camiones) es una de las ideas que se impulsará. En cuanto a los saldos exportables, el Gobierno pretende asegurar el abastecimiento del mercado interno y autorizar exportar el resto de la producción, pero con un mecanismo superador del actual, para que no se necesiten permisos de exportación cada vez que haya saldos para vender al exterior. «Horizonte claro y libertad para exportar», lo resumen.

«Tenemos que generar las condiciones para acelerar. Sin este proyecto, las exportaciones de petróleo pueden llegar a los u$s 10.000 millones por año en 2023 y los u$s 20.000 milllones para 2027 o 2028. Queremos llegar a esas cifras antes», piensan en la Rosada. El cepo, una de las dificultades centrales que tiene el sector, se superaría con la libertad absoluta para girar divisas a un fideicomiso en Estados Unidos y la garantía de acceso a los mercados financieros. De hecho, en una empresa se ilusionan con que se pueda aislar al sector petrolero de la macroeconomía de Argentina y conseguir tasas de financiación por debajo del 8% en dólares, aún con el actual riesgo país. «Pero si vamos a un default, ahí sí no nos salvamos», aclaran.

Por otro lado, se promoverá la importación temporaria de equipos sin arancel. Este régimen sustituirá al Decreto 629/2017, que eliminó los aranceles para las compras de equipos usados que son críticos para el desarrollo y los bajó al 7% para los complementarios. En cambio, la nueva norma tendrá arancel 0% para importar «equipos de no más de 3 años de antigüedad», que ayuden a bajar los costos de perforación y terminación, aún por encima de la industria en Estados Unidos. «No somos el lugar en donde van a venir a colocar los desechos», argumentan en el armado de este proyecto. Es que desde 2017 se importan los equipos que dejaron de utilizarse en el Permian. Y en tren de igualar costos con los Estados Unidos, fuentes del equipo de Nielsen confían en que el régimen facultará a las empresas a negociar con los distintos sindicatos petroleros provinciales que se extienda la adenda laboral al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) que se hizo en 2017 para acelerar las inversiones en Vaca Muerta.

Borrador entusiasta

Según los trascendidos, la nueva norma dividirá la producción de la parte convencional y el fracking de Vaca Muerta. Un marco que deberá servir “para los próximos 30 años”, según repiten desde la Rosada. Otro de los temas de más urgencia tienen que ver con el desfasaje entre el precio internacional del barril de petróleo y el valor de las naftas en los surtidores, brecha que se incrementó tras el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, que elevó los índices ante los riesgos de un enfrentamiento armado. Para ello, la estrategia oficial sería aumentar el precio a boca de pozo, para acercarlo a un precio internacional competitivo –hoy la diferencia es de USD 52 a USD 63/65–, y mantener congelado el precio en el surtidor, con cargo a la porción que se queda el estado por impuestos, lo que evitaría una nueva suba de las naftas que impacte directamente en los índices de inflación de este año que, de antemano, serán elevados.

Entre las medidas que se analizan está la posibilidad de pesificar la extracción tradicional de los pozos que no están siendo explotados. YPF acapara la mayoría del mercado de venta minorista de naftas y gasoil, por ende el valor a pico de surtidor tendería por primera vez a la baja. Por ahora son todas propuestas buenas e interesantes pero extraoficiales. Habrá que ver…

Fuentes: NA, LPO, C, MEN, propias