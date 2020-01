LUQUE SE REUNIÓ CON EL SECRETARIO DE TRABAJO, CRISTIAN AYALA

El secretario de Trabajo del Chubut, Cristian Ayala, se reunió esta semana en Comodoro con el intendente Juan Pablo Luque, con el objetivo de desarrollar un esquema coordinado de trabajo que permita optimizar los recursos del Estado y hacer frente a la situación de distintos sectores productivos de la ciudad.

Tras el encuentro realizado el miércoles por la tarde en el despacho de la intendencia, Ayala señaló que fue “positivo, motivador y nos llevamos propuestas concretas para avanzar”, dijo y explicó que “la idea es trabajar en conjunto con la Agencia de Empleo Municipal respecto a problemáticas concretas y delicadas, como las de los ex empleados de Guilford”.

El funcionario precisó que, dentro del grupo de ex trabajadores de la empresa textil, hay personas que por “la edad, condiciones físicas o por enfermedad no están en condiciones de seguir trabajando”, indicó al tiempo que agregó que “nosotros vamos a iniciar las gestiones ante la ANSES en Buenos Aires para avanzar en expedientes que ya estaban tramitando y no han tenido resolución aún”.

Gestiones

Respecto a las gestiones para quienes apuntan a recuperar la empresa y ponerla en funcionamiento, el secretario de Trabajo aseguró que “el objetivo nuestro es generar fuentes de empleo de trabajadores que son mano de obra calificada, especializada y con muchas ganas de volver a producir en la ciudad”.

En ese sentido, el funcionario confirmó que este viernes, en el marco del Consejo Federal de Trabajo que se realizará en Buenos Aires, “tenemos pautadas reuniones justamente por tratar de integrar al programa de Empresas Recuperadas a los ex trabajadores de Guilford y ya acordamos con ellos que la semana que viene vamos a transmitir las novedades que traigamos”.

Propuestas

El titular de la cartera laboral señaló que en el encuentro con Luque se detallaron los ejes de un programa que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo “para avanzar en las empresas pesqueras y puertos de Comodoro”. Manifestó que “hemos analizado propuestas de trabajo en conjunto, no sólo para el sector textil sino para el de producción y turismo”.