CRITICARON DEMORAS EN LA JUSTICIA Y FALTA DE RECURSOS

Una de las integrantes y fundadoras de la “Asociación No+Víctimas de Abuso Infantil” se refirió a la extensa lucha que decenas de familias llevan adelante para obtener Justicia en casos de abuso que involucran, en la mayoría de los casos, a sus propios hijos.

Además, planteó la necesidad “de que se conozca la cara de los violadores con condena firme”, una iniciativa impulsada por el actual ministro de Seguridad provincial, Federico Massoni, cuando se desempeñaba como ministro de Gobierno y se reunió con dichas familias en el Concejo Deliberante de Puerto Madryn.

Las víctimas “quedan mal, tienen problemas en la escuela, no quieren salir a la calle y quedan traumados; la violación es peor que matar, porque los arruina y los deja vivos”, advirtió “S.”, cuyo caso tiene como acusado a su ex pareja y padre biológico del bebé, hoy de tres años, quien fue abusado de manera gravemente ultrajante cuando tenía tan sólo un año de edad.

La larga espera

En este sentido, la integrante de la asociación mencionó que “lo que queríamos era básicamente que se muestre la cara de todos los violadores que tienen condena firme, pero quedamos esperando y los abusadores presos o condenados, por lo que tengo entendido, juntaron firmas y un juez de Trelew no permitió” y aseguró que “nosotros nos quedamos esperando e incluso enviamos una nota al Concejo, pero no tuvimos respuesta”.

Ahora, “en febrero vamos a realizar una nueva marcha, porque queremos que nos den una respuesta”, adelantó, advirtiendo que “hay muchos abusadores que quedaron libres, son muchos los casos”.

Las familias, presas del terror

Asimismo, planteó que “como asociación vemos que muchos de los acusados, de los que hay pruebas y todo, están caminando por la calle; está el caso de un chico que abusó de su propia hija, donde los protocolos dieron cuenta de que la nena había sido abusada, y este señor está en libertad, esperando el juicio, inclusive seguía trabajando en un club entrenando a nenes” y comentó que “ahora lo echaron, porque nosotros habíamos dado a conocer su caso; pero hay un montón en los que se los deja libres, esperando el juicio afuera”.

Esperar el juicio “adentro”

Por otro lado, “S.” explicó que “lo que queremos es que todos aquellos acusados de abuso sexual que estén esperando el juicio, lo hagan estando presos, adentro”, agregando que “cuando los dejan libres, por un lado, es porque no tienen antecedentes, y eso está mal; incluso, las víctimas y cualquier otra persona están corriendo el riesgo de que vayan a hacerles algo, muchos son gente que, al denunciarla, empieza a amenazar”.

Preso por violar a su hijo

El caso de “S.” fue aberrante, y hace dos años tomó estado público durante una de las tantas movilizaciones que la agrupación realizó en las inmediaciones del Ministerio Público Fiscal: “Mi bebé de un año fue abusado por su papá, y él está preso desde el día de la denuncia, en septiembre de 2018. Ahora está esperando el juicio, hace poco fue la audiencia preliminar y se determinó que siguiera así hasta el inicio del proceso, donde seguramente lo van a condenar”, relató.

Piden abogados

El juicio “va a durar varios días, hay muchísimos testigos y pruebas en su contra, incluso ADN hallado en un pantalón suyo y en ropa y mantas del bebé; todo eso se va a presentar en las audiencias”, mencionó, al tiempo que reconoció que “fueron muchas las mamás que nos comentaron sus historias, con familiares que habían sido abusados; hijos, sobrinos, hermanos; entonces, comenzamos con un grupo de WhatsApp para organizar las marchas y después tratando de gestionar la representación de abogados, porque no todas las familias tienen la posibilidad de afrontar uno, así como tampoco teníamos asesoramiento de los fiscales, nadie nos explicaba nada”.

Silencio judicial

Por otro lado, “S.” manifestó que “como se trata nada menos que de nuestros hijos, nosotros queremos saber todo con lujo de detalles, y hay cosas que en la Justicia no nos pueden explicar o ‘tapan’, no se sabe si van a hacer un arreglo o tal o cual cosa” y agregó que “eso nos da mucha bronca, porque estamos hablando de sujetos que la arruinaron la vida a nuestros nenes y es como que a nadie le importa si no le pasó”.

Las víctimas, principalmente menores de edad, “quedan mal, tienen problemas en la escuela, no quieren salir a la calle y quedan traumados; la violación es peor que matar, porque los arruina y los deja vivos”.

Una postal frecuente

Los casos de abuso sexual infantil a nivel local son, según indicó, más frecuentes de lo que se cree: “Acá hay muchísimos casos, imaginemos que Massoni vino a hablar con nosotros cuando ya éramos la tercera provincia con más abusos en Argentina. Basta con meterse en redes sociales para ver cómo salen casos por todos lados; violaciones, manoseos, abusos de todo tipo”.

La impunidad, de este modo, parecería ser el factor que más preocupación genera entre las familias de víctimas de abuso: “Hay un tipo de zona norte que abusó de una nena, le hizo de todo, estuvo la hermana de testigo que declaró en Cámara Gesell, y todavía estamos esperando que lo metan preso. Otro abusó de dos hijos de la novia, y esta última lo defiende; también pasan estas cosas, el hombre está libre esperando la declaración de la víctima en Cámara Gesell”, describió.

Violador con domiciliaria

Otro de los episodios tuvo como acusado a un sujeto “que abusó de una bebé de dos años, a la que le practicaron el protocolo y se determinó que había sido violada; y ahí está el muchacho, con arresto domiciliario y matándose de risa, porque arruinó a una nena de tan solo dos años, además de haberlo hecho con una familia entera” y concluyó que “somos muchas madres que estamos sufriendo, y no estamos hablando de que metan preso a alguien a quien acaban de acusar de violación; la Justicia necesita tener pruebas para ello, pero muchas veces, cuando ya las tienen, dejan todo flotando, como si a nadie le importara”.