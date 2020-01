Mientras sigue desplegando cambios en materia económica, el presidente Alberto Fernández afirmó que en los próximos días habrá nuevos anuncios. Pero por lo pronto, se refirió a la implementación del nuevo acuerdo de precios y pidió a los empresarios que no «abusen», al tiempo que también advirtió a los gremios que no hagan «pedidos desmedidos» en la discusión paritaria.

En comunicación con Radio 10, el Presidente le advirtió a la CGT que «no hay que hacer pedidos desmedidos, para así no afectar a la economía», refiriéndose a las negociaciones paritarias que se prevén para este año que dijo ayer la CGT.

«Estamos tratando de garantizar un aumento mínimo con el fin de lo que los empresarios no vuelvan a abusarse de los que trabajan», aseguró el Presidente

Por eso, Fernández recalcó que «hay que ser cuidadosos», y confirmó que entre hoy y mañana se anunciarán medidas al respecto, mientras que el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, se encargará de las negociaciones.

A su vez, el Jefe de Estado mostró su conformidad con sus primeros días de gestión: «La idea que le dimos a los argentinos durante la campaña la estamos cumpliendo: que esta vez el ajuste no lo pagan los sectores más débiles. Estamos contentos».

También remarcó que las medidas tomadas apuntan a que se «tranquilice la economía», ya que «en la Argentina se construye inflación por expectativas».

Sobre el fin del «IVA cero» en los alimentos

El presidente también fue consultado acerca de esta «quita» y de su relación con los supermercadistas, respecto a esta medida

«No, las tarifas no aumentan, y las naftas tampoco aumentan. El 21% del IVA que debió aplicarse sobre alimentos, se convertía en un problema, porque trasladado a precios hubiera sido un 21% de aumento sobre productos básicos de la canasta que iban a pagar los argentinos», confirmó Fernández

Fernández explicó que, ante esa situación, dialogaron «con los que producen los alimentos y los que los venden» y se dijo que eso no podía pasar, porque además «se había detectado un aumento de precios no justificado económicamente en los últimos meses». «Los empresarios absorbieron gran parte de la suba de precios»,

«Gracias a Dios se pusieron de acuerdo entre todos y logramos ésto: que por ejemplo la leche tenga 0 aumento de precios. Para nosotros eso es muy importante, porque la leche en la nutrición infantil es central», enfatizó.

El Presidente señaló además que en los demás alimentos, se ha aplicado «un aumento promedio de entre el 7 y el 10%», con lo cual las empresas y los supermercados absorbieron gran parte de estas subas.

Sobre el gobierno de Macri y el FMI

Según Alberto Fernández, la administración del expresidente Mauricio Macri «hizo muchas cosas en campaña sin medir las consecuencias del día después». «Llegamos nosotros y tuvimos que hacernos cargo de todos los problemas, pero preservando a los sectores más débiles», aseguró.

«Si alguien diezmo el Estado y casi lo hace desaparecer, se llama Macri. No esperaba encontrarme con un montón de deuda acumulada, que no estaba en los papeles.

El Presidente también se expresó frente al Fondo Monetario Internacional y el ex-presidente Mauricio Macri: «El FMI tiene mucha responsabilidad en lo que pasó. Le prestaron plata a alguien que sabían que no iba a poder devolverla para que pudiera ganar una elección y ocultar el problema».

«El Estado dejó de funcionar en cuestiones elementales y se convirtió en un Estado para perseguir adversarios», concluyó el Presidente.

(Fuente: Ámbito)