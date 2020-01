FÚTBOL FEMENINO

La ciudad de Puerto Madryn, tiene como gran representante el Fútbol Femenino a nivel nacional a Florencia Fernández, hoy en día jugadora de River Plate.

“Flor” está vacacionando en su tierra natal junto con su familia y acompañada por su pareja y compañera de plantel en “Las Millonarias”, la talentosa mediocampista Justina Morcillo. El Diario, dialogó en exclusiva con las dos figuras del femenino riverplatense.

Una “Millonaria” de visita

Florencia Fernández, es junto con Johana Barrera, una de las principales representantes del futbol femenino de Puerto Madryn, siendo ambas jugadoras, quienes demostraron que desde esta lejana ciudad balnearia chubutense, se puede llegar a los grandes del futbol argentino.

Con “Yoko” de regreso en la localidad portuaria tras su gran paso por Boca Juniors, ahora queda “Flor”, que este 2020 cumplirá su segundo año como jugadora de River Plate, uno de los equipos más grandes del futbol argentino.

Flor, destacó con alegría que “después de casi un año estoy en Puerto Madryn, estoy teniendo unas vacaciones cortitas pero disfrutando, tranquila”, contó la elegida “Deportista del año 2017” en la Fiesta del Deporte local.

En cuanto a su balance en River del 2019, Fernández aseguró que “muy bien, a nivel equipo con muchos cambios. Es cuestión de adaptarse todo el tiempo, a las nuevas jugadoras. Por ahí no estuve mucho tiempo en cancha como el año pasado, que había arranco, peor bueno, hace poco que estoy, no completé ni el año y medio en River. Todavía estoy adaptándome al equipo, a la posición. Acá en Puerto Madryn jugaba de delantera y ahora juego de mediocampista , pero bueno, soy nueva en el equipo. Hay chicas que llevan muchos años. Pero bien, estoy contenta”.

La joven, profesional de la Educación Física, tiene la posibilidad de enseñar y compartir con pequeñas y pequeños deportistas, su amor por el futbol, ya que dicta clases en tres escuelistas de futbol: “en ese sentido fue muy positivo el 2019, estoy en tres escuelitas de fútbol femenino infantil, incluida la de River. Estoy muy contenta, es un balance positivo. Para este año se viene mucho más trabajo, posiblemente comience a dirigirá la Sub12, veremos como estamos de profesores. Pero bien, re bien, cada vez son más chicas las que juegan al futbol y eso está buenísimo”.

Incluso, Flor es una de las entrenadoras del Futbol Infantil del Complejo Deportivo de Sebastián Battaglia, el jugador más ganador de la historia de Boca Juniors, todo un dato para ella, fanática de River. Sobre ello, contó que “nunca me hubiera imaginado tenerlo a Battaglia de jefe. Pero bueno, él tuvo el contacto con gente que me conocía de dar futbol femenino, asi que su interés era ese, que en su Complejo hubiera una mujer enseñando futbol femenino. Estoy dando futbol mixto, con niños también. Somos 2 profesores que estamos trabajando muy bien”.

Este último año 2019, ha sido clave en el futbol femenino nacional, ya que desde la AFA, se lideró la “Profesionalización”. Consultada al respecto, Fernández aseguró que “lo positivo es que somos River, uno de los grandes y uno de los equipos que más contratos profesionales tuvo. Boca tiene a todo su plantel profesional. Nosotras somos 15/16 todavía, y eso es algo positivo, dentro de la semiprofesionalización”. Aunque agregando que “lo que se espera que se pueda completar a todo el plantel como profesional, que podamos dedicarnos solo al futbol, en lo posible. Tal vez no se puede vivir netamente del sueldo, pero es una ayuda muy grande”.

Incluso, Flor ha sido tendencia en redes sociales además de haber tenido difusión en el periódico Clarín, acerca de una inquietud expresada a través de Twitter, solicitando la chance de jugar en el Estadio Monumental con el equipo de Primera División Femenino. Sobre ello, la futbolista comentó “en lo negativo, siendo River, me hubiese gustado que podamos jugar en el Estadio Monumental, como la posibilidad que tuvieron varios clubes grandes como Boca, Independiente, Racing, casi todos jugaron en sus Estadios principales. Pero bueno, son cuestiones que por temas de la cancha, del piso, que se cuida mucho más, no se pudo. Ojalá este año llegue el momento, la posibilidad y que me toque estar. Y si no, lo disfrutaré por mis compañeras”.

“Nos llegó de sorpresa que habían jugado periodistas, dirigentes, gente del club, que no son jugadores de futbol, me pareció que ese detalle lo podrían haber tenido con el plantel femenino que nunca pudimos jugar un partido oficial pero hubiera estado bueno pisar la cancha al menos en un amistoso. Ese detalle para el femenino, hubiera estado bueno, que nos rompemos el lomo, con entrenamientos doble turno, pretemporadas, estamos todos los días en el club. No solo fue mi reclamo, sino que muchas compañeras mías acompañaron el sentimiento” , sumó con argumentos totalmente validos la joven jugadora madrynense.

Florencia, siempre tiene presente sus raíces, no solo familiares y amigos, sino a su pasión como el futbol femenino, que sigue y siguió muy de cerca desde que está en “las Millonarias” : “obviamente que sigo el futbol femenino, conozco a mucha gente, compañeras de los clubes en los que jugué y la Selección, lo sigo mucho en las redes. Incluso hasta hace poco estuve en el grupo de whatsapp de ¨las Morenitas¨ (risas). Pero sigo mucho el futbol femenino de la zona”, contó.

Por último, acerca de la pretemporada que comenzará con las riverplatenses, Flor declaró que “el 8 volvemos a Buenos Aires, el 9 empezamos la pretemporada. Se jugará un Torneo en Uruguay, jugaremos el partido preliminar de los varones, asi que el 10 estaremos en Uruguay. Al volver tenemos la pretemporada, que sería en San Luis. Será una pretemporada corta, por el torneo que recomienza en febrero. Serán días intensos. Acá estamos entrenando, salimos a correr, gimnasio, tratamos de cumplir con la dieta”.

Justi, la Nº10 de “Las Millonarias”

Uno de los valores más interesantes del futbol femenino nacional, es la jovencita Justina Morcillo, quien también está en Puerto Madryn, junto a su compañera de equipo y pareja, Florencia Fernández.

Consultada sobre su visita a la ciudad, “Justi” contó que “ya habíamos venido de pretemporada con River no pude conocer mucho, pero ahora de paseo, junto con Flor y su familia, genial. Me recibieron re bien. Tratándome de la mejor manera y haciéndome sentir cómoda”.

Analizando su 2019 con River, Justina comentó que “fuimos de menor a mayor, comenzamos mal ante Boca, pero fuimos creciendo en el juego, se fueron dando los resultados. Pero creo que todavía tenemos que mejorar porque hemos empatado partidos que merecíamos ganar pero que no supimos resolver asi que hay que seguir entrenando” .

“Estoy en River hace bastante, estoy porque me gusta estar y quiera salir campeona”, declaró la jovencita, que usa la camiseta Nº10, dorsal a la que realmente, le hace honor al demostrar dentro del campo de juego su enorme calidad como futbolista.

Morcillo, tambien valora que dentro la “semiprofesionalizacion” del futbol femenino en Argentina algunas cuestiones aún deben mejorarse: “para correr y avanzar, faltan un montón de cosas. Para crecer realmente, para que sea profesional realmente, es que todas las jugadoras de todos los clubes estén contratadas. Eso sería lo ideal, que estén los espacios para la gente que va a ver los partidos, para los medios que van a transmitir, muchas veces no están cómodos, lo cual ayudaría a tener más difusión y que la gente se acerque a ver los partidos”.

Días pasados, Morcillo fue elegida, a través de una encuesta iniciada por la página de Futbol Femenino Profesional, como la “Mejor Jugadora” del Torneo de Primera División Femenino, sobre lo cual “La Colo” confesó que “me generó felicidad, muy contenta, porque competí ante jugadoras como Mariana Larroquete, Milagros Menéndez, que son jugadoras de la Selección que son muy buenas. Estoy muy contenta”.

Justina, es una de las integrantes de la Selección Argentina Sub20, que bajo las órdenes del entrenador Carlos Borello, se alista para afrontar el Torneo Sudamericano. Acerca de su participación con la “celeste y blanca”, la jovencita aseveró que “estamos entrenando con la Sub20. En febrero volvemos a entrenar, el 4 empieza el Sudamericano que se jugará en nuestro país. Aun no se sabe dónde, se decía en el Estadio Único. Por ahora tengo la cabeza en River, pero pensando mucho en la Selección, es mi último Sudamericano y el objetivo que nos propusimos es clasificar al Mundial”.

“Obviamente ahora pensando en la Sub20, pero somos varias las que venimos hace años y este es el último. Asi que después, nos queda llegar a la Mayor. Por eso queremos meter a la Sub20 en un Mundial, que hace mucho que no pasa”, confesó, como uno de sus grandes objetivos, Justina Morcillo.