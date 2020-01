ADVIRTIÓ QUE “GENERARÁ UN EFECTO INFLACIONARIO MAYOR AL DEL RESTO DEL PAÍS”

Luego de que trascendiera de que el Gobierno Provincial prevé aplicar un impuesto de dos pesos sobre el litro de nafta en todo el territorio chubutense, el concejal del justicialismo en Puerto Madryn, Federico Garitano, advirtió que la medida generaría “un efecto inflacionario mayor que en el resto del país”, ya que encarecería los costos de los productos y servicios locales.

“Atacar nuevamente al vecino que es quien activa la economía y que además está esperando que le paguen el sueldo, me parece que es irresponsable”, analizó Garitano, quien a su vez se pronunció sobre el posicionamiento negativo frente a la minería por parte de senadores y diputados nacionales, advirtiendo que “no tenemos un Estado lo suficientemente fuerte y con espalda para impulsar la modificación a la Ley 5.001” y que “la incapacidad del Estado Provincial está más que vista y probada por todos los vecinos de la provincia; sin lugar a dudas, este no es un gobierno que tenga consenso social y capacidad de avanzar en algo tan importante como lo es la minería”.

“Ataca el bolsillo del vecino”

Sobre la iniciativa para generar un tributo provincial de dos pesos sobre el litro de combustible, el concejal señaló que “es seguir atacando al bolsillo de los trabajadores” y planteó que “quienes consumen el combustible y quienes circulan por la provincia son los mismos empleados a los que no les está pagando el sueldo; por eso, entiendo que hay que empezar por regularizar los salarios de los trabajadores, ya que el motor de la economía pasa por el trabajador local y en nuestro caso, el que vive en Puerto Madryn y en el resto de la provincia”.

En esta línea, reconoció que “atacar nuevamente al vecino que es quien activa la economía y que además está esperando que le paguen el sueldo, me parece que es irresponsable” y recordó que “hace menos de un mes, antes de que se fuera la Legislatura anterior, se presentó un organigrama y hoy se habla nuevamente de una reestructuración; entonces, estamos volviendo a hacer lo que este Gobierno propone hace un mes; y hablamos de un gobierno que viene improvisando hace casi dos o tres años”.

“No hay capacidad de conducción”

En relación a esto último, Garitano expresó que “no ha habido capacidad de conducir la provincia por parte del Gobernador, han cambiado de ministros cada dos o tres meses y hay un gabinete prácticamente rotatorio; trabajé varios años en Educación y, cuando uno intenta llegar o charlar con los referentes, se encuentra con que los funcionarios no tienen firma, con que es imposible avanzar con expedientes y ciertas cosas, porque no hay organización en el Estado Provincial”.

Esto último, consignó, “uno lo entiende cuando recién había asumido en una situación traumática como lo fue la muerte del entonces gobernador; pero de esto ya han pasado casi tres años y la provincia sigue en la misma situación de improvisación permanente”.

Más inflación

La aplicación de dicho impuesto también generaría un efecto inflacionario incluso mayor al del resto del país, por el precio del combustible: “Es lógico. Cuando uno tenga que traer cualquier cosa a la provincia de Chubut va a llegar con más costo porque el litro de nafta es más caro. Esto rápidamente va a impactar en el bolsillo de todos los chubutenses. Justamente, hoy tenemos un Gobierno Nacional que viene en la dirección opuesta, congelando tarifas de servicios, de combustible, de transporte público; pero el Gobierno Provincial va en contramano de lo que está haciendo Nación”.

Debate minero

En otro orden, Garitano se refirió al reciente posicionamiento de senadores y diputados nacionales de Chubut respecto de la negativa a la actividad minera: “Desde nuestro espacio, el Partido Justicialista, venimos manifestando desde hace tiempo que hoy no están dadas las condiciones en la provincia para tocar la Ley 5.001. Me parece que no está el consenso social y, por sobre todas las cosas, no tenemos un Estado lo suficientemente fuerte y con espalda para impulsar la modificación a dicha ley. Sin lugar a dudas, la minería es un tema que hay que debatir, pero me parece que tiene que ser mucho más abierto y largo el debate. Coincidimos en que hoy no es momento de tratar la minería en Chubut”, explicó.

“No hay consenso social”

En el mismo sentido, el edil remarcó que “todos vemos a los empleados públicos en la calle, a quienes no se les pagan los sueldos; aguinaldo a destiempo, un Estado ausente y un Gobernador que no escucha, que tiene que echar funcionarios por su incapacidad y que, posteriormente, los vuelve a poner en otros roles que son preponderantes” y agregó que “la incapacidad del Estado Provincial está más que vista y probada por todos los vecinos de la provincia; sin lugar a dudas, este no es un gobierno que tenga consenso social y capacidad de avanzar en algo tan importante como lo es la minería, que en definitiva es el último recurso que le viene quedando a Chubut para poder, de alguna manera, salir adelante; pero en manos de esta administración será muy difícil que esto pueda avanzar”.