COLOCARÁN UN NUEVO CENTRO DE RECUPERACIÓN EN CERCANÍAS DE LA VIEJA CANTERA MUNICIPAL

El titular de la Secretaría de Ecología y Protección Ambiental (SEPA), Facundo Ursino, se refirió a las distintas metodologías de acción que dicha área lleva adelante para la disposición de residuos de distinta categoría, así como también para mantener la limpieza en sectores donde, pese a la prohibición de arrojar residuos, algunos vecinos utilizan como depósito, generando un impacto ambiental evidente.

En este sentido, el funcionario también adelantó que se encuentra en etapa avanzada la iniciativa para instalar un Centro de Recuperación de Residuos Voluminosos, que estaría ubicado en inmediaciones de la vieja cantera municipal, “donde colocaremos garitas, personal, cámaras de seguridad y cartelería que indique dónde van los residuos”, según explicó.

Al respecto, Ursino sostuvo que “estamos trabajando fuertemente desde el área de Educación Ambiental, no solamente en Asociaciones Vecinales y colegios, sino también en otras instituciones” y explicó que “apuntamos a evitar que los vecinos depositen sus residuos de manera incorrecta y en lugares que no corresponde, además del hecho de que hagan separación”.

Asimismo, sostuvo que “obviamente, la separación final se realiza en la planta del Girsu” y, consultado sobre si ha habido una buena respuesta en la mayoría de los sectores respecto del destino final de algunos residuos, así como también de la separación entre secos y orgánicos, manifestó que “la respuesta es muy positiva, aunque todavía falta una importante toma de conciencia ambiental, no solamente en Madryn; es algo que hay que trabajarlo, que lleva mucho tiempo pero de a poco se va logrando, incluso venimos realizando estas acciones desde el año 2015”.

Erradicar los “mini basurales”

En cuanto a los puntos críticos o neurálgicos donde se constata una mayor presencia de residuos voluminosos y de distintas categorías, el titular del SEPA comentó que “tenemos varios puntos identificados, donde logramos resolver este tipo de cuestiones con muchas campañas de limpieza, hablando con los vecinos e incluso con el cierre de ciertos sectores y caminos para que no se sigan generando los ‘mini basurales’ que a veces aparecen, los cuales limpiamos constantemente, algo que conlleva un esfuerzo muy grande”.

También, “colocamos cartelería en estos y otros lugares”, consignó Ursino, agregando que “hay algunas áreas que no se pueden cortar ya que son calles y no caminos anexos, y es ahí donde suele costar un poco más; lo que hacemos es limpiar constantemente, además de que solemos constatar a algunos vecinos ‘in fraganti’ infringiendo la normativa vigente”.

Concientización

En una ciudad de más de 120 mil habitantes, las tareas de limpieza en los diversos sectores es, en ocasiones, ardua: “La realidad es que los sectores que generalmente son periféricos es donde la gente suele tirar más residuos de manera incorrecta. Los inspectores están muy al tanto, aunque parecería que ciertos lugares se ponen de moda y es allí donde operamos constantemente y enviamos inspectores constantemente. Obviamente, no es el único trabajo del Cuerpo de Inspectores de la Secretaría, que también realiza inspecciones en empresas y locales. Esto a veces genera no poder llegar a tiempo a todos los puntos, pero lo importante es que los vecinos tomen conciencia y los que vean este tipo de situaciones puedan denunciarla como corresponde”, señaló Ursino.

Centro para residuos voluminosos

Los Puntos Limpios también constituyen espacios donde depositar los distintos tipos de residuos; consultado sobre esta cuestión, el titular de Ecología municipal explicó que “el residuo voluminoso hoy se lleva al Punto Limpio, que es el sector de disposición, y estamos trabajando en la mejora del sistema, que consistirá en un Centro de Recuperación de Residuos Voluminosos, el cual estamos armando y a punto de lanzar”.

Esto último “es algo sobre lo cual veníamos trabajando durante la gestión de Ricardo (Sastre) y que ahora con Gustavo buscaremos terminar de resolver”, detalló, destacando que “en los últimos cuatro años resolvimos muy bien lo relativo a la separación de los residuos urbanos, y ahora lo que viene es mejorar la gestión de los voluminosos”.

El Centro estaría ubicado “donde se encuentra la vieja cantera municipal; allí, se colocarán garitas, personal y cámaras de seguridad, además de cartelería que identifique dónde van los residuos y donde se trabaja; se trata de una mejora importante que dentro de muy poco estaremos concretando”.