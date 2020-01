EL CHUBUTENSE FUE CONVOCADO POR EL GOBIERNO NACIONAL

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, acompañada por la titular de la Unidad del Gabinete de Asesores, María Cecilia Rodríguez, y el secretario de Seguridad y Política Criminal, Eduardo Villalba, puso en funciones al nuevo director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski. La ceremonia se realizó en la sala de conferencias Malvinas Argentinas de la Terminal C del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza.

“Me parece que la PSA es el ejemplo de que hay muchas formas diferentes y posibles de hacer una policía. Es distinta, pero a la vez imprescindible en el esquema de las fuerzas federales de Seguridad actuales”, opinó Frederic y agregó que esta policía “surgió pensada para los aeropuertos y adquirió en sus 15 años un vuelo muy destacado en lo que hace a las investigaciones por lo que es muy requerida por la Justicia”.

Por otra parte, la ministra expresó que “la historia contemporánea de la Seguridad en la Argentina demuestra que la transformación es parte de estas instituciones que las pensábamos como fuerzas rígidas, conservadoras, tradicionales. La democracia nos ha mostrado que transformarlas, en un sentido responsable y no alocado, tiene buenos resultados y mejora el desempeño y la seguridad en un mundo complejo”.

Frederic destacó además que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, “confía en nosotros para conseguir de la Seguridad una política federal y de Estado. Es un gran desafío que se juega cotidianamente en lo que hacemos y también en las palabras que usamos”, dijo. Y refiriéndose al flamante director nacional afirmó que es un “protagonista central” en esta tarea: “Su trayectoria como integrante de la PSA me parece notable, por el recorrido de arriba hacia abajo. Hace de él una persona que está decidida a trabajar por lo que cree, por las políticas vigentes y no sólo por sus ambiciones”, aseveró.

Para finalizar, la ministra sostuvo que la política de su cartera “está comprometida con la perspectiva de género y también con el bienestar y los derechos de quienes forman parte de las fuerzas de seguridad federales”, poniendo énfasis en la necesidad de mejorar las condiciones laborales diarias y atender “los aspectos más estructurales de esta crisis que estamos atravesando”. En este sentido, Frederic contó haber instruido al nuevo titular de la PSA a revisar la reglamentación que introdujo la obligatoriedad de hacer uso del arma de fuego fuera de servicio, “que funcionaba bien en esta institución en pos del cuidado del personal”.