EL MINISTRO CONFÍA EN LA APROBACIÓN DEL PAQUETE DE MEDIDAS

El ministro de Gobierno y Justicia de Chubut José María Grazzini expresó este viernes que “habrá paritarias pero no se discutirá salario”, dijo y agregó que “no hay posibilidades de aumentos salariales. El Gobierno decidió que hasta que no se acomoden los números de la provincia no se discutan aumentos. La necesidad de aprobar el paquete de medidas hizo que se quitara el congelamiento”.

Grazzini confirmó que enviaron la convocatoria a sesión para el miércoles 29 de enero en donde se tratará el paquete de medidas del Plan de Reestructuración del Estado y resaltó que “la fecha surgió del consenso con los distintos bloques”.

El Ministro de Gobierno defendió el paquete de medidas y planteó la necesidad de aprobarlas porque “hacen a la provincia más creíble”, afirmó al tiempo que agregó que “no lo veo como ajuste, se está buscando una normalización. Vamos a mejorar la situación de la provincia en 180 días”.