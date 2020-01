ENDURECERÁN LAS MEDIDAS DE FUERZA A PARTIR DE FEBRERO

La mayoría de los gremios que nuclea a los trabajadores de la Administración Pública de Chubut han dejado en claro ayer su descontento por los últimos pronunciamientos de los representantes del Poder Ejecutivo provincial. Puntualmente, cuestionaron el congelamiento en los haberes de los empleados públicos, al mismo tiempo que han manifestado su profunda preocupación por el incumplimiento en reconocer los aumentos paritarios firmados meses atrás, y también por el desconocimiento que hay sobre el cronograma de pagos de los salarios correspondientes a diciembre de 2019.

No obstante, desde las asociaciones sindicales reconocen que actualmente no se puede pedir una paritaria trimestral, argumentando esta postura con que todavía hay deudas por saldar y que hacer esto sería que el Gobierno prometa algo que luego no podrá afrontar en tiempo y forma.

Otro de los puntos sobre los que se hizo referencia es al desconocimiento específico que hay sobre algunas medidas que fueron comunicadas el miércoles por el ministro de Economía y Crédito Público de Chubut, Oscar Antonena. Un caso puntual de esto podría ser el retiro voluntario, que se mencionó durante la presentación en Casa de Gobierno pero sobre el cual no se brindaron mayores precisiones.

Actualmente este punto está siendo analizado en Fontana 50, mientras que la semana próxima las distintas jurisdicciones de las dependencias estatales tendrán que informar quienes son las personas que potencialmente podrían acceder a estos retiros voluntarios.

Desde los gremios estatales también pusieron en análisis el posicionamiento del Gobierno que sostuvo que por cada tres jubilados podría ingresar un solo agente nuevo.

No obstante, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reconocieron que actualmente la planta de trabajadores de Chubut está sobredimensionada, al mismo tiempo que afirmaron que existen empleados que figuran en las nóminas pero que no asisten habitualmente a sus respectivos puestos de trabajo. No obstante, también indicaron que hay sectores en los que el recurso humano es menor al necesario para un funcionamiento óptimo.