SE REUNIRÁ CON LAMMENS Y BUSCARÁ AUMENTAR LA CONECTIVIDAD AÉREA Y CONCRETAR OBRAS

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, reconoció que el inicio de año fue “muy movido” y explicó que “venimos con muchos temas en agenda, tratando de sostener el nivel con el que venía la gestión de Ricardo, pero también con la impronta que nosotros le queremos dar, y ya con algunas cuestiones en carpeta que queríamos llevar adelante dentro de la gestión, y que por suerte los venimos trabajando muy bien”.

Sobre esto último, sostuvo que “todos los temas tienen que ver con las distintas áreas, trabajamos en lo que hace al desarrollo urbano con distintas obras gestionadas ante Nación, siguiendo con las que ya venían comenzadas y también, por supuesto, con otras secretarías”.

Reunión con operadores turísticos

Sastre anticipó que “el próximo lunes tendremos una reunión importante con el Ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, donde iremos a tratar de fortalecer la economía que tanto planteamos que debería ser la principal, como lo es el turismo” y, consultado sobre la posibilidad de gestionar vuelos a Puerto Madryn por parte de Aerolíneas Argentinas, advirtió que “hemos tenido la oportunidad, la semana pasada, de contactarnos con todos los agencieros de Puerto Madryn, a cada uno de los cuales les pedí que me dieran tres puntos como si ellos tuvieran que pedírselos al Ministro de Turismo, para que yo pueda plantearle la situación de ellos”.

Más vuelos locales

Asimismo, sostuvo que “se trata de unir los puntos en común de todos, más los que nosotros tenemos en carpeta para gestionar y poder hablarlos con el Ministro; por supuesto que la más importante es la conectividad aérea, que es la que vamos a gestionar”.

En esta línea, recalcó que “en Puerto Madryn tenemos una geografía natural única, tenemos que saber aprovecharla durante los doce meses del año; tenemos flora y fauna que permiten tener vivo al turismo durante todo el año, y eso es lo que vamos a potenciar como ciudad de eventos”.

Esto último “ya se lo he planteado al Ministro de Turismo telefónicamente, el hecho de que Madryn esté entre las tres principales ciudades de eventos del país para que podamos recibir distintas convenciones de profesionales”. Además de la reunión con Lammens en CABA, “tenemos otro encuentro que aún no está oficializado, pero que luego se dará a conocer, el cual también será con un funcionario de alto rango del Gobierno Nacional”, anticipó Sastre.

Refacciones en el aeropuerto El Tehuelche

Otra de las cuestiones que data de hace varios años y que no pudo concretarse porque el anterior Gobierno Nacional no incluyó dentro del Presupuesto, son los arreglos, ampliaciones y refacciones en el aeropuerto El Tehuelche: “Lo hemos estado gestionando, se le dio la posibilidad al concejal Enzo Terrera para que viaje a Buenos Aires y presente las obras solicitándolas ante el ente regulador para que podamos llevarlas adelante. Sabemos que ya es incómodo para la gente que nos visita y para el usuario normal de nuestra ciudad, así que, si logramos tener un vuelo diario más, vamos a estar necesitándolo de manera urgente”.

Sobre la Doble Trocha, “me han informado que en los próximos días estarán regresando a la obra para dar comienzo, que fue solo un lapso de vacaciones, así que espearmos que se reactive rápidamente, porque los problemas son cada vez mayores”, indicó.

En este sentido, destacó que “muchos me sorprenden gratamente cuando me dicen ‘te vi en mi casa cuando pasaste a recorrer mi barrio’, eso me pone feliz y es devolver un poco de toda esa confianza que los vecinos depositaron en nosotros”.