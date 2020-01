SE REUNIÓ CON DIPUTADOS PARA ANALIZAR EL PROYECTO DE LEY DE PESCA

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, se reunió este miércoles por la mañana con todos los diputados provinciales que pertenecen a la ciudad, con el objetivo de dialogar y analizar la Ley de Pesca que intenta impulsar el Gobierno Provincial.

En este sentido, el mandatario aseguró que “así como está, no es viable” y planteó que “no se trata de quitarle a uno para darle a otro”, sino que “deberíamos estar hablando de beneficios que sean equitativos para todos”.

El proyecto de Ley de Pesca actualmente “es perjudicial para las empresas de nuestra ciudad, que son las que en mejores condiciones están, y ni hablar de la cantidad de puestos de trabajo que genera y mantiene el sector en Madryn”, refirió, sumando a ello que “es nuestra responsabilidad defender lo nuestro”.

Inequidades

En esta línea, Sastre remarcó que “no estamos hablando de una repartición equitativa para todas las ciudades” y que “le están quitando a localidades como Madryn, para darles a otras”.

Además, sostuvo que “no solo no recibimos los mismos beneficios, sino que además tenemos más imposiciones”.

Al analizar el proyecto de Ley, expresó que “las responsabilidades y las exigencias recaen sobre Madryn, mientras que los beneficios se reparten entre otras ciudades. Y no solo eso. Además, los nuevos requerimientos que impulsa la Ley, recaen más sobre nuestra ciudad que sobre cualquier otra. Acá no se trata de quitarle a uno para darle a otro, deberíamos estar hablando de beneficios que sean equitativos para todos”.

“Es perjudicial para nuestra ciudad”

Sobre esto último, el Intendente hizo hincapié en que “esta Ley de Pesca es perjudicial para las empresas de nuestra ciudad, que son las que en mejores condiciones están, y ni hablar de la cantidad de puestos de trabajo que genera y mantiene el sector en Madryn. Es nuestra responsabilidad defender lo nuestro”.

De la reunión participaron la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Noelia Corvalán, y funcionarios del gabinete municipal, entre ellos el secretario de Gobierno, Martín Ebene; y el secretario de Producción, Sergio Lorea.

Gustavo Sastre recibió en la Sala de Reuniones del Municipio a todos los diputados provinciales que tiene la ciudad, en los tres bloques existentes, a excepción de Xenia Gabella, ausente por cuestiones de índole familiar; en el encuentro, consecuentemente, estuvieron presentes Carlos Eliceche, Mónica Saso, Sebastián López, Miguel Antín y Mariela Williams.

Mayor presión tributaria

Asimismo, el Jefe Municipal indicó que “lo que buscamos es que los legisladores de nuestra ciudad estén al tanto de lo que sugiere esta Ley, que no solo incrementa la presión tributaria a las empresas pesqueras con nuevos impuestos que se incorporan, sino que además se plantea en forma arbitraria hacer una transferencia directa de recursos en detrimento del resto de los puertos provinciales”, admitiendo que “si se analiza incorporar un nuevo puerto de exclusión del fondo ambiental provincial, el primer puerto más importante de Chubut debe ser, como mínimo, tomado en cuenta”.

Mayor competitividad

Esto último “permitiría lograr una mayor competitividad a nivel nacional e internacional. Sin embargo, se decide que sea otro el puerto a excluir del fondo ambiental, y el nuestro, a pesar de ser el más importante de Chubut, queda al margen de ese beneficio”, agregando que “le transmitimos como autoridades de la ciudad nuestra preocupación a los Diputados madrynenses, y le hicimos saber cuál es nuestra postura. Esto no tiene nada que ver con compartir o no ideologías políticas con las autoridades de la Provincia, se trata de que si perjudican a la ciudad, los actores de Madryn deben avanzar en bloque para defender los intereses de sus ciudadanos”, cerró.