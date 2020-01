CON EL OBJETIVO DE EVITAR EL DESCARTE DE LANGOSTINOS

El secretario de Pesca del Chubut, Adrián Awstin, se refirió a la temporada estival actual y las medidas de control que están llevando adelante con la Policía del Chubut, la Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional en los puertos provinciales.

En cuanto a los controles que se vienen realizando, Awstin aseguró que “concretamente en el Puerto de Rawson estamos trabajando fuertemente, días atrás tuvimos algunos inconvenientes e intervenimos en conjunto con Prefectura Naval Argentina supervisando en el mar a los buques pesqueros para que no haya descarte de langostinos”.

“También avanzamos con la Policía del Chubut y Gendarmería Nacional en controles ruteros, y capacitamos en torno a los papeles que deben tener los transportes para poder sacar la mercadería de Chubut”, agregó el funcionario.

Continuando, el Secretario de Pesca explicó que “tomamos la decisión de hacer controles aéreos al momento de llegar o acercarse hacia la zona portuaria de Rawson, en principio con un drone que tiene 8 km de alejamiento con lo cual vamos a poder supervisar la tarea de los barcos”.

“Si detectamos algún tipo de infracción vamos a ser extremadamente severos con las sanciones, porque no podemos permitir que esto manche la imagen de la pesca que tiene Chubut a nivel mundial. Este tipo de actitudes nos está costando mucho”, sostuvo Awstin.

En cuanto a las multas, el funcionario manifestó que “serán días sin pescar y el costo económico para toda la tripulación va a ser altamente significativo. Cuando a uno le tocan el bolsillo es más cumplidor de las leyes, así que entendemos que con esta decisión no repetirán la acción y vamos a cuidar el recurso entre todos”.

“Estamos ante una temporada altamente exitosa con pleno empleo en todas las plantas de la provincia, con una producción muy buena, con incorporación de personal siendo mano de obra genuina, que es lo que nos pide el Gobernador Arcioni permanentemente”, sostuvo Adrián Awstin.

En este sentido, el funcionario agregó que “si tomamos la temporada estival que va de octubre a abril estamos al menos 15 mil toneladas por encima que el año pasado, con lo cual es significativa la mejora y estamos muy satisfechos”.