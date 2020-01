FÚTBOL DIRECTOR TÉCNICO

Luego de su retiro en 2012 y su proceso como Ayudante de Campo de Luis Murua en el Torneo Argentino A 2012/2013, Javier Rodas regresó a Guillermo Brown.

Volvió “a su casa”, la institución en la que disputó todas las categorías, desde el futbol valletano hasta los certamenes regionales y nacional, destacándose la Primera B Nacional.

“Javi” será DT de la Primera liguista y Coordinador de Inferiores

De pretemporada, Rodas volvió a “La Banda”

El pasado viernes, Javier Rodas dio los primeros pasos de su regreso a Guillermo Brown: luego de haberse retirado en el 2012, haber sido Ayudante de Campo de Luis Murua en la Temporada 2012/2013 del Argentino A, “El Narigón” volverá a vestir los colores azules y blancos calzándose el buzo de entrenador.

En la misma jornada en la que el equipo profesional inició la pretemporada, Rodas realizó sus primeras acciones, con reuniones y con plenas ganas de asumir su nueva función: “estoy muy contento feliz de que me hayan dado la posibilidad de volver al club. Ya comenzamos con reuniones, hablando con el DT de Primera Nacional, poniéndose a disposición para empezar a trabajar que es lo que más quiero”.

Consultado por cómo se dió la chance de regresar a la institución, Javier destacó que “se había hablado a mitad del año pasado, pero ya estaba por comenzar la pretemporada con el Deportivo Madryn, no era el momento indicado. Madryn se ha portado muy bien conmigo. Estoy muy agradecido a ellos porque me han dado la oportunidad de trabajar. Cuando se abrió la oportunidad hablé con Gustavo (Sastre, presidente del club ´aurinegro´). Este año tengo cuestiones de horarios familiares que me complicaban estar con el futbol profesional”.

“Se dió la oportunidad de volver a Brown, todos saben lo que quiero al club. Es mi casa. Y bueno, se dio. Se encontró el momento. Es el momento para volver”, aseguró.

En cuanto a su momento profesional como entrenador, Rodas aseguró que “me encuentra en un momento profesional muy bueno, con experiencia. Con 5 años en el futbol formativo de JJ Moreno, con año y medio en el futbol profesional el Deportivo Madryn. Creo que es el momento. Que estoy preparado para el rol que me va a tocar. Divisiones Inferiores siempre me interesó. Hay un compromiso, una identidad dentro del club que hay que tratar de inculcárselo a los chicos. Brown es una institución muy grande. Tal vez no se toma dimensión de la competencia que está participando Brown, la dirigencia sostiene la Primera desde hace 2/3 Temporadas, eso es importantísimo. Hay que seguir sosteniéndolo y una parte importante es darle lugar a jugador del club”.

Sobre sus funciones, aseveró que “estaré en la Primera División de Liga del valle. Ser el nexo con la Primera Nacional. Hay muchos jugadores de la categoría que no tienen competencia, hablamos con Broggi de que es necesario que esos jugadores tengan un estímulo, lo más próximo a la competencia. Nosotros desde el entrenamiento vamos a tratar de sostener eso”.

Y además, puntualizó en crear una ´identidad´, esa ´identidad browniana´ que él mejor que nadie puede compartir en sus jugadores: “en cuanto a la identidad, es conocer el club, la historia, los jugadores que han pasado, que es un club reconocido a nivel nacional. Uno tiene el sentimiento y esa apropiación que hacen que los chicos empiecen a querer al club y que no se quieran ir. Esa es la premisa para identidad que vamos a buscar”.

“Uno ha estado mucho tiempo en el club y entiende que eso lo puede volcar a los jugadores jóvenes. Es un desafío profesional y personal. Vamos a estar al pie del cañón”, contó con convencimiento.

Primeros objetivos

El viernes, Rodas se reunió con Marcelo Broggi, entrenador del plantel profesional que milita en la Primera Nacional para comenzare a trabajar juntos, teniendo en cuenta que el conjunto superior ya transita por su pretemporada y tendrá sus primeros amistosos con presencia de valores juveniles. Al respecto, Javier comentó “hablamos con Broggi. La semana que viene el plantel viaja a Bariloche, estamos viendo que jugadores van a llevar. Es un plantel corto. La idea es que viajen todos los juveniles, es una idea acertada porque hay muy poco tiempo de prelación para los amistosos y es preferible tener buen recambio para que las cargas sean ordenadas. Con los juveniles que queden, vamos a entrenar. La idea también es hacer un selectivo, con las 7º, 8º y 9º más Reserva, empezar a entrenar, que estén a disposición”.

Agregando que “vamos a hacer pruebas de jugadores, para que vengan a probarse, hay que darle esa identidad al jugador de la zona, está preparado para estar en competencia como el Nacional, pero debe estar entrenado y con buenos estímulos. Esa es la idea. La semana que viene estaremos empezando”.

Una familia browniana

Por haber transitado toda su carrera futbolística en Guillermo Brown, Javier Rodas tiene su familia con los colores azul y blanco corriendo en sus venas. Hay felicidad por su regreso en su esposa Érica y sus hijas Micaela y Yuliana que lo han disfrutado vistiendo la camiseta browniana y que, de a poco, inculcarán en la más pequeña, Emilia: “en casa están felices. Ellas siempre están. Y están contentas de que volvemos al club. A diferencia de las mayores, la más chiquita (Emilia) no sabía de qué club éramos, asi que le compré la camiseta, a empezar a inculcar eso. Es que no ha vivido todas las etapas que han vivido sus hermanas como jugador y entrenador. Pero ya se adaptó. Están muy contentas”.