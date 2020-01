LA MEDIDA DE FUERZA SE REALIZARÁ EL LUNES 3 DE FEBRERO

Durante noviembre y diciembre del año pasado los empleados del Poder Judicial de Chubut habían alcanzado una “tregua” con el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia (STJ) que consistía en no realizar medidas de fuerza contra el Poder Ejecutivo. Posteriormente, durante todo el mes de enero, se llevó a cabo la feria judicial, a través de la cual merma la actividad en todos los Tribunales del país.

Ahora, para cuando finalice la misma, los empleados nucleados en el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SiTraJuCh) suspenderán dicha “tregua” y ya lanzaron un paro de 24 horas para el próximo lunes 3 de febrero, como resultado de los incumplimientos del Gobierno Provincial, que todavía adeuda el depósito del salario del mes de diciembre para los dos rangos más elevados.

Además, según lo comunicado en la víspera, el mismo día se llevarán a cabo asambleas en los Tribunales ubicados en las localidades de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson, Esquel, Sarmiento y Lago Puelo. En dicha oportunidad, los representantes de los trabajadores del sector discutirán sobre las medidas de fuerza a emplear en el futuro inmediato.

Justificaciones del paro

En un comunicado de prensa, desde la asociación sindical en cuestión justificaron la concreción de esta medida por “los reiterados incumplimientos del pago de salarios por parte del Gobierno de (Mariano) Arcioni; la apurada y sumisa adhesión del Superior Tribunal de Justicia al congelamiento salarial por seis meses que propone el Poder Ejecutivo, sin tener en cuenta que a la fecha la mayoría del personal del Poder Judicial no ha cobrado los salarios de diciembre de 2019; y considerando los proyectos de retiros, congelamiento de vacantes y otros anuncios que pretenden consolidar un ajuste brutal contra los trabajadores provinciales”.

Además, el gremio acusó a la administración de Arcioni de desfinanciar “todas las instituciones del Estado chubutense, a punto de tornar imposible la materialización de los Derechos Humanos fundamentales, como son el acceso del pueblo a la Educación, la Salud, la Justicia y las Jubilaciones”.

“No somos los culpables”

Como consecuencia de todo lo antes mencionado, el SiTraJuCh indicó que “no somos los trabajadores los culpables de la mala administración de las finanzas provinciales, y por ende nos negamos a ser la variable de ajuste. Hemos hecho propuestas para que paguen impuestos quienes se enriquecen en la Provincia”.

El gremio también apuntó que en Chubut “los trabajadores tributan hasta el 60% de sus ingresos, mientras que esos capitales no llegan a aportar el 35%, además de evadir, eludir y fugar sus ganancias sin aportar al Estado, que les garantiza la acumulación de riqueza”.

También, según la asociación sindical, se impulsaron “otras propuestas que tampoco son escuchadas ni debatidas” por parte del gremio hacia el Poder Ejecutivo, con el objetivo de que la Provincia pueda salir de la crisis económica y financiera en la que está inmersa.

“Nuestro gremio ha denunciado y rechaza el intento de instalar la megaminería o la entrega de la caja de jubilaciones, y como históricamente lo ha hecho siempre defenderá los derechos de la clase trabajadora y, junto a la Mesa de Unidad Sindical y los gremios estatales, ejecutará el plan de lucha que se acuerde e iniciaremos todas las acciones, incluso legales, que correspondan”, concluyó el texto publicado en la víspera.

Se cumplen las amenazas

Vale recordar que a principios del mes en curso ya se habían lanzado amenazas por parte del SiTraJuCh con volver a desarrollar medidas de fuerza en caso de que el Gobierno Provincial no resuelva algunos cuestionamientos que habían sido impulsados. En la primera semana de enero, los trabajadores del Poder Judicial habían reclamado por no tener noción de las fechas en las que se iban a pagar los salarios de diciembre. Hoy, a dos días de que termine el mes tampoco hay una fecha cierta de cuándo se cancelarán el tercer y el cuarto rango del pago escalonado para los trabajadores de la Administración Pública.

En este contexto también vale recordar que a los trabajadores del Poder Judicial no se les adeudan aumentos arreglados en los últimos acuerdos paritarios, ya que los empleados de este sector no cuentan con este mecanismo, sino que se les estipula el sueldo dependiendo sus funciones. Esto fue puesto sobre la mesa por los representantes gremiales, quienes reclamaron por la postura del STJ respecto a aceptar el congelamiento de salarios por 180 días, impulsado semanas atrás por el gobernador Arcioni.

Otro de los puntos a destacar es que, semanas atrás, representantes del SiTraJuCh dialogaron con El Diario y no descartaron desarrollar medidas de fuerza diferentes a las que se ejecutaron en 2019, ya que desde la asociación sindical consideran que las mismas no tuvieron resultados efectivos. “El desgaste que nos lleva como persona, familia y gremio, para que el Gobierno te reprima o te devuelva sin nada, no tiene mucho sentido”, argumentaron.