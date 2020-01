HOCKEY

Este martes por la mañana, la jugadora de hockey Julia Gomes Fantasia visitó Chubut Deportes para reunirse con el presidente del ente deportivo, Gustavo Hernández.

La madrynense visitó el ente deportivo provincial y tras reunirse con su presidente y equipo, dialogó con el área de Prensa.

La embajadora del hockey chubutense

El objetivo de la reunión entre Julia Gomes Fantasia y el equipo de Chubut Deportes que comanda Gustavo Hernández, fue dialogar sobre los distintos desafíos que tiene Julia en este 2020.

El año pasado la jugadora de Puerto Madryn que se desempeñó con destacadas actuaciones en el Club GEBA y en Las Leonas, fue contactada para tener su primera experiencia fuera del país. El Atletic Terrassa Hockey Club, de la localidad Tarrassa en Catalunya, sumó a la chubutense a su plantilla para competir en la División de Honor de España.

A la par de su carrera deportiva, Julia continúa con sus estudios universitarios: Estudia Neurociencia y Entrenamiento Deportivo en la Universidad del Siglo XXI. Conocimientos que le sirvieron para dar sus primeros pasos como entrenadores.

CD: ¿A qué se debe tu visita a Chubut Deportes?

JGF: El año pasado comencé como entrenadora en un club de Buenos Aires y continuo con este nuevo desafío en España. Entonces la idea es estar un poco más presente en Chubut mediante clínicas. Es un lindo proyecto en el que se plantea que el hockey crezca en el barrio. Donde el beneficio se va a dar en ambos ámbitos: mostrarle a los chicos que a través del deporte se puede salir de contexto desfavorables y a la vez va a permitir el crecimiento del hockey. Me gustó mucho la idea, por eso me puse a disposición obviamente para ayudar en lo que necesiten, ya que es volver a las raíces y devolver un poco de todo lo que Chubut Deportes me ha dado.

CD: En este 2020 vas a dejar de jugar en GEBA para tener tu primera experiencia fuera del país. ¿Cómo fue ese proceso?

JGF: A mitad del 2019 me contactaron a través de un entrenador que tuve en el seleccionado nacional a ver si estuviera interesada. Y si bien la verdad es que era un deseo en ese momento, tenía como prioridad seguir en GEBA y completar el año lectivo de mis estudios. Empecé a evaluar esta nueva posibilidad, coincidió con las fechas de la facultad y tenía que tomar la decisión de dejar el club por lo menos por unos meses. A eso fui, a una experiencia nueva.

CD: Y hoy a pocos meses de tomar la decisión, ¿cuál fue el resultado?

JGF: Hoy puedo decir que fue súper enriquecedora porque jugar una nueva Liga donde la competencia es distinta. Fui a jugar la primer parte de la temporada ya que era el acuerdo que tenía con el club. Una vez allá, al ver las posibilidades y proyecto que tienen para el hockey femenino, me convencieron y me convencí para seguir. En unos meses volveré a terminar la temporada hasta mayo.

CD: Siempre llevaste tus estudios universitarios a la par de tu carrera deportiva, ¿cómo es la relación hoy en día que estás en el exterior?

JGF: Si bien cuando estaba en la selección tuve que dejar el estudio en un segundo plano por las exigencias que requiere ser un atleta de alto rendimiento, siempre fue una prioridad para mí. En este momento, que considero que estoy en una edad y una experiencia que permiten que pueda aprovechar estas oportunidades desde lo deportivo, pero también es muy importante poder coordinarlo en fechas y tiempos para poder seguir adelante con los estudios.

CD: ¿Qué comparaciones y qué diferencias encontrás entre el hockey argentino y el de España?

JGF: Creo que el nivel del hockey argentino y metropolitano es muy bueno. No podría decir que es superior, pero si que hay que valorar el nivel que hay en Argentina no solamente en Buenos Aires. Tuvimos la posibilidad de ver un crecimiento inigualable del deporte después del boom que fueron Las Leonas en el 2000. Creo que eso hay que saber gestionarlo para que siga creciendo como lo hizo en estos años. En ese sentido, el hockey es popular en Argentina y en Catalunia no lo es. Continúa siendo un deporte bastante elitista en ese sentido y le falta la masividad que tiene nuestro hockey. Otra diferencia es que el Torneo que se juega en España es nacional. A diferencia del nuestro que está muy concentrado en Ciudad y provincia de Buenos Aires, ya que uno juega para una Asociación y las distancias son distintas; el Torneo de Honor recorre toda España y es una linda experiencia representar a tu club en todo el país. Un fin de semana lo jugás de local, al siguiente en Madrid o San Sebastián. Es una muy buena experiencia.

CD: ¿Seguís la actualidad del hockey local? ¿Cuál es tu opinión de la disciplina?

JGF: He tenido años de mayor vínculo y relación, lamentablemente el año pasado no participé del seleccionado, que es algo que me gusta mucho. Por eso siempre que puedo, trato de estar presente porque realmente lo siento. Pero tengo amigas que siguen jugando en la zona y eso me hace estar en contacto con la Liga porque de la zona han salido grandes jugadoras y siguen saliendo. Tal vez cuando yo me fui a Buenos Aires, muchas de las chicas que se iban a estudiar perdían la relación con el deporte. Hoy en día por suerte creo que eso ha cambiado porque muchas de la zona se han ido a estudiar y siguen practicando el hockey a gran nivel. Sirve para el desarrollo de jugadoras y de la Asociación.