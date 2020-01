ESTA SEMANA HABRÁ REUNIONES CON OTROS SECTORES PRIVADOS Y SOCIALES

El titular de la Agencia de Desarrollo Productivo y Social de la Municipalidad de Trelew, Hugo Schvmmer, junto a otros funcionarios del organismo, se reunieron este lunes con referentes de la Cámara de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones del VIRCh. Fue para presentarles la propuesta de transformar al organismo en un ente autárquico que permitirá mayor agilidad en la gestión y la incorporación del sector privado y social a un futuro directorio.

Al término del encuentro, Matías Iglesias, referente de la Cámara TIC se mostró satisfecho con la propuesta, aunque aclaró que en los próximos días realizarán una devolución más detallada. “La reunión fue muy buena. Desde la Cámara vemos bien cualquier intento por incorporar al sector privado, y a nuestro sector en particular, en todo lo que tenga que ver con potenciar el desarrollo productivo. En líneas generales lo vemos con buenos ojos y estamos bastante estusiasmados”, indicó.

Hugo Schvemmer, titular de la Agencia de Desarrollo Productivo y Economía Social de la Municipalidad de Trelew, explicó que el nuevo diseño de la Agencia permitirá “una fuerte articulación con el sector social que involucra a cooperativas, mutuales, emprendedores y al ámbito empresarial local”.

“Necesitamos avanzar con una planificación estratégica para los próximos años para lograr un desarrollo propio que tenga una sustentabilidad mucho mayor y no esté atado a los avatares económicos ni de la Provincia ni del Gobierno Nacional”, agregó el funcionario.

Schvemmer aseguró que la autarquía de la Agencia permitirá “fortalecer el vínculo” con los sectores privados y sociales, “convirtiendo al Municipio en un socio activo, para encarar proyectos conjuntos y buscar financiamiento”.

El funcionario municipal aclaró que “el nuevo modelo autárquico de la Agencia no tiene ningún tipo de erogación presupuestaria mayor a la que ya fue votada por el Concejo Deliberante en el mes de diciembre ni tampoco tiene ningún tipo de incremento de personal”.

“Nos va a permitir un nivel mayor de agilidad en la gestión y poder generar acuerdos estratégicos de desarrollo con organismos privados y públicos a nivel nacional e internacional”, concluyó.