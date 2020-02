PIDEN “MOTIVOS” PARA EMPEZAR LAS CLASES

El segundo semestre de 2019 representó para Chubut un lapso temporal negativo en lo que tiene que ver con materia educativa, teniendo en cuenta que los establecimientos educativos estuvieron durante todo ese tiempo sin actividad, como consecuencia del conflicto entre el Poder Ejecutivo y los gremios que nuclean a los docentes.

Si bien se esperaba que el Ciclo Lectivo 2020 arranque en tiempo y forma, tal como lo exigió el Gobierno Nacional para todas las provincias, todo parece indicar que eso no ocurrirá de tal manera en las escuelas chubutenses. Lo que sucede ahora es que los gremios docentes afirman que todavía no se concluyeron las obras de refacción de los establecimientos educativos, mientras que también expresaron su descontento por los incumplimientos en el pago de salarios por parte del Poder Ejecutivo provincial.

Desde el equipo del gobernador Mariano Arcioni son optimistas y creen que los inconvenientes podrían saldarse antes de las fechas estipuladas, pero las asociaciones sindicales ya manifestaron su preocupación y dejaron muy clara su postura. Uno de los mayores cuestionamientos esgrimidos es que estando en febrero todavía hay profesionales que no percibieron sus haberes de diciembre.

En este contexto, durante esta semana se llevaron a cabo asambleas y reuniones para definir la postura que tomarán en los próximos días. En dicha oportunidad, un gran número de docentes volvió a plantear la imposibilidad de que inicie el Ciclo Lectivo 2020 en tiempo y forma.

“Dennos razones”

Al igual que como sucedió durante la segunda mitad de 2019, nuevamente la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores del Estado de Chubut (ATECh) es la que más oposición le plantea al Poder Ejecutivo. De hecho, su representante gremial, Daniel Murphy, manifestó que “es difícil plantear que habrá un inicio de clases. Recién en la reunión se planteó: dennos razones para empezar las clases. No se nos solucionó el tema de la obra social, el pago escalonado hace daño realmente, pónganse en el lugar de alguien que cobra el sueldo más de un mes tarde. El gobierno se tiene que hacer cargo de lo que corresponde”.

Ante esta situación desde el gremio docente desarrollarán medidas de fuerza durante la semana que viene, con el fin de visibilizar la situación que están atravesando. Además, anunciaron que existe la posibilidad de que se sumen asociaciones sindicales que nuclean a trabajadores de otros sectores, al tiempo que se intentará que la Mesa de Unidad Sindical lance una marcha conjunta.

“Por incumplimientos del Gobierno”

En las últimas horas, la ATECh también emitió un documento en el que le solicitó a la Junta Directiva que se inicien acciones legales “por los incumplimientos del Gobierno”. En dicha oportunidad, también se le exigió al Poder Ejecutivo “que convoque a los representantes de las cámaras bancarias y crediticias de la Provincia para obtener las prórrogas de vencimientos ya que el cobro de salarios fuera de los plazos legales implica mayores costos por el pago de intereses”.

“El estado tiene los instrumentos para paliar las consecuencias de su mala política. Coordinar con la Mesa de Unidad Sindical una jornada de lucha para la semana próxima”, indicó el gremio docente, al tiempo que convocó para el 3 de febrero a las 14 “en la sede sindical, a una reunión de directivos y supervisores para evaluar la situación general y el estado de los edificios escolares, partidas, etcétera”.

“Los habitantes de la Provincia no debemos naturalizar la política de ajuste a la educación, la salud, la justicia y la obra pública. Este Gobierno es responsable del endeudamiento y la crítica situación que vivimos. Para los trabajadores y el pueblo de Chubut la única salida real es auditar la deuda”, agregó el comunicado emitido esta semana por la ATECh.

Goodman anticipa que se reaviva el conflicto

Durante buena parte de 2019 la asociación sindical que comanda Santiago Goodman impulso varias manifestaciones y marchas contra el gobernador Arcioni y su equipo.

De hecho, se perdió prácticamente todo el segundo semestre de clases en los establecimientos educativos de Chubut, producto de los cortocircuitos entre los gremios y el Poder Ejecutivo. Ahora, a menos de un mes del reinicio de clases, todo parece indicar que se vivirán escenas similares a las que se suscitaron meses atrás.