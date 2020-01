FÚTBOL

El plantel de Guillermo Brown, de cara a la segunda rueda del Torneo de Primera Nacional, está desarrollando una nueva semana de pretemporada en Bariloche.

Precisamente mañana jueves jugará el segundo partido del Cuadrangular Amistoso de la Copa Verano, a medirse ante el combinado de la Liga de Futbol de Bariloche.

Brown sigue de pretemporada

Luego de su primer amistoso, jugado el pasado domingo ante Acassuso, que igualaron en 0, Guillermo Brown continúa con su pleno trabajo de pretemporada de cara a lo que resta del Torneo de Primera Nacional y a la vez, jugando el Torneo Cuadrangular en Bariloche.

Por eso, mañana jueves por la tarde, desde las 19 horas, el rival será el local, el equipo de la Liga de Futbol de Bariloche; que en la 1º fecha del certamen, jugó ante Estudiantes de Caseros.

Durante estos días, el plantel browniano que comanda Marcelo Broggi, reparte sus entrenos en diversos complejos deportivos, como ser el Club Puerto Moreno, luego en el Polideportivo de Dina Huapi y ayer, practicando en el Club Los Pehuenes.

Vale destacar que tras el partido de mañana jueves ante la Liga de Bariloche, “La Banda” jugará su tercer y último amistoso del Cuadrangular Copa Verano ante Estudiantes de Caseros, el día domingo a las 19 horas.

Tensión entre Mateo Acosta y Broggi

El delantero browniano Mateo Acosta, tuvo nuevamente un entredicho con el entrenador Marcelo Broggi, que consideró esa situación como “una falta de respeto” y bajó de la consideración de la delegación viajante a Bariloche, al capitán titular del equipo.

Si bien Acosta reconoció su “pedido de disculpas”, la relación no se recompuso y se analizan algunas varias cuestiones. Primero, aguadar el regreso del plantel y CT de Bariloche y poder acercar posiciones; o en definitiva, concretar la salida del futbolista a otra institución.

Incluso se ha conocido de clubes que estrían interesados en sumar al atacante, como por ejemplo All Boys: el conjunto dirigido por “Pepe” Romero y que comanda como presidente Nicolás Cambiasso, tendría bastante encaminada la incorporación del “9” de “La Banda”.

All Boys, forma parte de la Zona B de la Primera Nacional, y en este mercado de pases de receso veraniego, ha incorporado al mediocampista ofensivo Brian Sarmiento, popular en su momento por su paso por Newell´s, Banfield, Racing, Quilmes, futbol español, entre otros equipos. Asimismo, el ex lateral browniano Adrián “Chino” Martínez, tambien integra el equipo del “Albo”, tras jugar en Brown en la Temporada 2017/2018, compartiendo plantel incluso con Mateo Acosta en tal certamen de la B Nacional.

Mientras se resuelve su situación, Acosta se quedó en Puerto Madryn, entrenándose con los planteles de Primera y Reserva de la Liga del Valle que comanda Javier Rodas.