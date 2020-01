SOLICITAN CUIDAR EL AGUA Y NO DESCARTAN UN PLAN DE CORTES DURANTE EL VERANO

Desde la Cooperativa de Trelew informaron que no se prevén cortes en los próximos días, pero las altas temperaturas y la falta de lluvia podría provocar problemas durante el verano.

Ante el comienzo de la temporada estival y las altas temperaturas que se aguardan para los próximos días, desde la Cooperativa Eléctrica de Trelew advirtieron la necesidad de cuidar el recurso, aun cuando no está en las previsiones la posibilidad de cortes en los próximos días.

En ese marco, el gerente de Aguas y Cloacas de la prestataria de servicios públicos, Federico García, explicó que “detectamos que el río viene muy bajo” porque “ha sido un año particularmente seco”, aunque aclaró que “todavía no tenemos inconvenientes”, explicando que (en Trelew) “habitualmente ocupamos el 1% del agua del río en condiciones normales. Y toda la comarca utiliza el 2%”.

Insistió con que “no tenemos ningún problema ni los tenemos previstos hoy, pero si la situación de falta de lluvia se mantiene seguramente habrá alguna consecuencia”.

El directivo reconoció, de todas formas, que “hemos notado que la comunidad toma conciencia” aunque “sin ninguna duda hay que seguir sembrando, informando. Esto es muy importante sobre todo a nivel de los niños, en los colegios”.

Emergencia

Consideró que “después del 2017 que tuvimos la emergencia, observamos por el nivel de queja de los usuarios hacia quienes no cuidan el recurso, que hay una conciencia importante”.

Federico García reveló que los mayores inconvenientes se generan en la zona sur, en los barrios Los Mimbres, Paraíso, Los Pinos, San Benito, parte de Los Teros, Las Margaritas. “Son sectores donde las parquizaciones son muy importantes y su mantenimiento genera una sobredemanda de agua y hay ahí hasta una pequeña batalla entre vecinos que se quejan unos de otros”, contó.

Aclaro además que la tarea de inspeccionar “es bastante compleja: hay que concurrir con equipos de excavadores y sondear las cañerías para detectar posibles conexiones clandestinas”, ejemplificó” aunque consideró que “es una forma de enviar un mensaje de que las cosas hay que hacerlas en forma correcta. Acá piden una conexión y la hacemos y la cobramos, pero no se deben hacer clandestinas”.

Riegan con agua potable

Como solución para esos vecinos, explicó que “en la zona sur las napas freáticas están lo suficientemente cerca como para colocar bombeos” aunque esto demanda “un costo que el ciudadano no quiere asumir entonces utiliza el servicio de la Cooperativa” algo que “se podría hacer en condiciones normales pero no con excesos”.

A modo de ejemplo dijo que “cualquier parque tenga un parque de 10 metros por 10 metros necesita un tanque extra de agua solamente para riego. Y es lo que pasa en esta época: arrancamos los problemas en noviembre/diciembre y terminan en marzo”.

“En el sector sur se utilizan prácticamente tres tanques por vivienda de promedio para poder regar sus parques y esa es una ecuación muy difícil de manejar”, se lamentó.